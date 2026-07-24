Jusqu’à 49 °C en Algérie : la canicule se poursuit, les alertes maintenues ce vendredi 24 juillet

Des températures qui ne faiblissent pas. Malgré les jours qui passent, la canicule persiste sur une grande partie de l’Algérie. L’Office national de la météorologie (ONM) a actualisé ses bulletins en maintenant des alertes pour de nombreuses wilayas du nord, des Hauts-Plateaux et du nord du Sahara ce vendredi 24 juillet. Dans certaines régions, le mercure atteindra encore 49 °C à l’ombre, tandis que plusieurs autres connaîtront des températures comprises entre 46 et 47 °C jusqu’à la fin du week-end.

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) de l’ONM, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf resteront sous l’effet d’une forte vague de chaleur jusqu’à samedi. Les températures maximales pourront atteindre 46 °C à l’ombre, maintenant un niveau de vigilance élevé dans cette partie du pays.

L’ONM met également en garde contre une chaleur intense sur les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tizi Ouzou. Dans ces régions, les températures pourraient grimper jusqu’à 47 °C à l’ombre, une situation qui devrait se poursuivre tout au long de la journée.

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Alerte canicule en Algérie : 49 °C attendus dans ces wilayas

Les régions sahariennes continuent d’enregistrer les températures les plus extrêmes. Les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued et Ouargla devraient voir le mercure dépasser les 49 °C à l’ombre jusqu’au samedi 25 juillet, confirmant la persistance d’un épisode caniculaire exceptionnel.

Sur le littoral centre-ouest, les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès resteront également sous un temps très chaud ce vendredi, avec des températures pouvant atteindre 41 °C.

Face à cette vague de chaleur persistante, les autorités recommandent d’éviter les déplacements durant les heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de limiter les activités physiques en extérieur, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques.

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Bilan des incendies : 131 départs de feu enregistrés, 30 foyers encore actifs

Alors que la canicule continue d’étouffer une grande partie du pays, la Protection civile fait face à une recrudescence des incendies de forêt, de broussailles, de récoltes agricoles et de palmeraies. Dans son dernier bilan arrêté au 23 juillet à 20h00, les services de secours indiquent avoir enregistré 131 incendies à travers plusieurs wilayas. Parmi eux, 101 ont été totalement maîtrisés, tandis que 30 foyers restent en cours d’extinction.

Les incendies encore actifs concernent les wilayas d’Annaba (2), Souk Ahras (3), Skikda (3), Bouira (2), El Tarf (3), Jijel (1), Constantine (4), Béjaïa (2), Saïda (1), Mila (2), Tiaret (1), Tlemcen (1), Guelma (1), Médéa (1), Oum El Bouaghi (1) et Tizi Ouzou (2), où les équipes de la Protection civile poursuivent leurs opérations.

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Plusieurs opérations de la Protection Civile restent en cours

Sur le terrain, la situation reste sous surveillance dans plusieurs régions. À Annaba, les secours continuent de traiter les lisières de l’incendie de Bouzizi, dans la commune de Séraïdi, afin d’éteindre les derniers foyers. À Skikda, le feu déclaré dans la commune d’Aïn Kechra est désormais en nette régression et ne représente plus de menace.

La Protection civile précise également qu’à Saïda, le feu de la région de Sidi Saâda, dans la commune de Doui Thabet, est réparti en quatre foyers distincts, sans danger immédiat pour les habitations, qui restent toutefois protégées par les équipes d’intervention. À Souk Ahras, l’incendie de Mechta Kheboucha, dans la commune d’Ouled Driss, demeure actif, mais son évolution est maîtrisée.

En revanche, la vigilance reste maximale à Constantine, où l’incendie d’Aïn Smara continue de menacer certaines zones habitées. Les autorités ont mené des évacuations préventives pour protéger les riverains. Les secours poursuivent également leurs efforts sur le front du Djebel El Ouahch, tandis qu’à Tizi Ouzou, le feu de Takhlijt, dans la commune d’Abi Youcef, reste actif sans constituer, à ce stade, un danger pour les populations.

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