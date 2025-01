Jusqu’à 48 jours de connexion gratuite : l’offre exclusive d’Algérie Télécom pour 2025

En ce 1ᵉʳ janvier 2025, Algérie Télécom débute l’année avec une annonce qui va ravir les utilisateurs de ses services. L’opérateur national de télécommunications met en place, dès aujourd’hui, un panel d’avantages exclusifs pour les rechargements d’abonnements internet effectués via paiement électronique.

Ce dispositif concerne les services phares de l’entreprise, à savoir Idoom ADSL, VDSL et Fibre, et offre à ses clients des jours de connexion en bonus, en fonction de la durée de leur recharge.

Selon Algérie Télécom, cette démarche vise à récompenser la fidélité des clients, simplifier l’accès aux services et promouvoir l’inclusion financière en Algérie. Découvrons les différents avantages offerts par Algérie Télécom pour le rechargement d’abonnements internet effectué via le paiement électronique. Ainsi que les plateformes concernées.

Algérie Télécom – Bonus 2025 : comment gagner des jours de connexion gratuite ?

Pour célébrer le passage à 2025, Algérie Télécom propose des bonus exclusifs à ses abonnés internet qui rechargent leurs abonnements via des solutions de paiement électronique. Ces avantages, disponibles dès aujourd’hui, varient en fonction de la durée de l’abonnement souscrit. Voici les détails de chaque offre :

Recharge internet d’un mois : dans ce cas, vous bénéficiez de 3 jours de connexion offerts, en plus de la durée initiale. Une solution idéale pour les personnes qui souhaitent avoir une flexibilité mensuelle ;

: dans ce cas, vous bénéficiez de offerts, en plus de la durée initiale. Une solution idéale pour les personnes qui souhaitent avoir une flexibilité mensuelle ; Recharge internet de trois mois : avec cette option, qui est parfaite pour ceux qui veulent éviter les recharges fréquentes, vous gagnez 12 jours de connexion gratuite ;

: avec cette option, qui est parfaite pour ceux qui veulent éviter les recharges fréquentes, vous gagnez ; Recharge internet de six mois : ainsi, vous obtenez 24 jours gratuits , soit près d’un mois de connexion offert. Une option avantageuse pour les utilisateurs réguliers ;

: ainsi, vous obtenez , soit près d’un mois de connexion offert. Une option avantageuse pour les utilisateurs réguliers ; Recharge internet de douze mois : avec cet abonnement, vous aurez l’offre la plus généreuse d’Algérie Télécom, qui vous permet de gagner jusqu’à 48 jours de connexion offerts, équivalant à un mois et demi ;

Ces bonus renforcent l’attractivité des services Idoom ADSL, VDSL et Fibre. De plus, ils s’adressent aux particuliers, aux familles et aux professionnels qui dépendent de la connexion internet leurs activités quotidiennes.

Paiement en ligne : toutes les méthodes pour profiter de vos bonus de connexion

Il est à noter que ces offres concernent les abonnés qui adoptent les solutions numériques pour le paiement. À travers cette initiative, Algérie Télécom cible non seulement les utilisateurs habituels des paiements en ligne. Mais encourage également ceux qui hésitaient à franchir le pas vers une gestion entièrement digitale de leurs abonnements.

Cela dit, Algérie Télécom mise sur des solutions de paiement électronique accessibles et variées. Voici les principaux outils et canaux à utiliser pour bénéficier ses récentes offres :

Espace client en ligne d’Algérie Télécom : une plateforme dédiée pour recharger facilement son abonnement depuis un ordinateur ou un smartphone ;

: une plateforme dédiée pour recharger facilement son abonnement depuis un ordinateur ou un smartphone ; Application mobile My Idoom : elle permet une gestion complète des services, avec une interface intuitive et un accès rapide aux options de paiement ;

: elle permet une gestion complète des services, avec une interface intuitive et un accès rapide aux options de paiement ; Terminaux de paiement électronique (TPE) : disponibles dans toutes les agences commerciales d’Algérie Télécom. Ces terminaux acceptent les cartes Dahabia et CIB ;

: disponibles dans toutes les agences commerciales d’Algérie Télécom. Ces terminaux acceptent les cartes Dahabia et CIB ; Application Baridi Mob d’Algérie Poste : une solution prisée pour les détenteurs de la carte Edahabia. Elle est idéale pour un paiement rapide et sécurisé ;

: une solution prisée pour les détenteurs de la carte Edahabia. Elle est idéale pour un paiement rapide et sécurisé ; Application Wimpay de la BNA : un portail dédié aux clients bancaires utilisant les cartes CIB, favorisant une expérience de recharge fluide ;

En somme, à travers ces offres, disponibles dès le 1ᵉʳ janvier 2025, Algérie Télécom répond aux besoins variés de ses clients. De plus, avec les multiples options de paiement proposées. Algérie Télécom consolide son rôle dans le développement de l’inclusion numérique et financière en Algérie.