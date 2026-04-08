Jusqu’à 35°C en Algérie ce mercredi 8 avril : voici les prévisions météo du jour

Depuis hier, un air presque estival s’impose sur une grande partie du territoire, avec un soleil généreux et une hausse marquée des températures. Ce mercredi 8 avril confirme cette tendance, offrant des conditions météo largement ensoleillées, parfois même étouffantes dans certaines régions. Mais derrière cette accalmie chaleureuse, les modèles météo dessinent déjà un scénario bien plus contrasté pour les jours à venir.

Les modèles numériques de prévision annoncent un maintien de cette chaleur jusqu’à la fin de la semaine. Un puissant anticyclone s’installe entre mercredi et vendredi, stabilisant l’atmosphère et favorisant une nette remontée du mercure.

Sur les régions côtières, les températures atteignent des niveaux élevés pour la saison, oscillant entre 30 et 35 degrés, notamment sur les zones ouest et centre. Le soleil domine sans partage, avec un ciel largement dégagé tout au long de la journée.

Dans les régions intérieures, les valeurs restent plus modérées, comprises entre 20 et 30 degrés. Une douceur agréable en apparence, mais qui contraste fortement avec les conditions hivernales observées il y a encore quelques jours.

Au sud, la chaleur s’intensifie davantage. Les températures varient entre 25 et 40 degrés, installant une ambiance franchement estivale.

Cette séquence chaude et stable ne s’inscrit pas dans la durée. Les cartes de pression atmosphérique annoncent déjà un basculement net dès le début de la semaine prochaine. Les modèles numériques convergent vers l’arrivée d’une dépression marquée sur les régions nord du pays. Ce système, en provenance d’Europe de l’Ouest, amorcera son entrée dès la soirée de samedi.

Changement de temps en Algérie : pluies abondantes et retour de la neige dès dimanche

Dès dimanche, la situation évoluera rapidement. En effet, les premières pluies toucheront les régions du nord, avec une intensification notable sur les zones côtières de l’ouest, du centre et de l’est.

Les précipitations gagneront en intensité au fil des heures, avec des cumuls importants attendus. Les reliefs ne seront pas épargnés, avec un retour des chutes de neige, signe d’un refroidissement brutal de la masse d’air.

🟢 A LIRE AUSSI : Gendarmerie nationale : Voici la liste des routes fermées par la neige ce mardi 07 avril

L’instabilité ne se limitera pas à une seule journée. Les régions du nord et du nord du Sahara connaîtront des conditions pluvieuses dès dimanche, avec des épisodes plus marqués lundi et mardi.

Mercredi, les précipitations se déplaceront progressivement vers les régions du centre et de l’est, prolongeant cette séquence agitée. Ce scénario confirme une dynamique typiquement printanière, où les contrastes météorologiques s’enchaînent rapidement.

Selon les prévisions actuelles, un nouvel anticyclone pourrait reprendre la main à partir de jeudi et vendredi prochains, ramenant des conditions plus stables.