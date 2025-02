Jusqu’à 30 jours de connexion gratuite : les offres Ramadan d’Algérie Télécom

En prélude au mois sacré du Ramadan, Algérie Télécom met les bouchées doubles pour offrir à ses abonnés des services internet et une connexion améliorés. Lors du salon du commerce électronique et des services numériques « ECSEL Expo », organisé à Oran. L’entreprise a annoncé une série d’avantages destinés à optimiser l’expérience de navigation de ses clients.

Parmi les offres phares, les abonnés aux services IDOOM ADSL, IDOOM VDSL et IDOOM Fibre. Qui optent pour une augmentation de leur débit bénéficieront jusqu’à 30 jours supplémentaires d’abonnement. De plus, les modems fibre optique Wi-Fi 6 seront proposés avec une réduction pouvant atteindre 75 %. Un autre avantage non négligeable ! Chaque jour, les 200 premiers abonnés à une hausse de débit recevront gratuitement un répéteur de signal.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan : Une initiative nationale pour baisser les prix de 880 produits

Algérie Télécom – connexion mobile : des forfaits généreux pour les abonnés 4G LTE

L’opérateur national ne s’arrête pas aux services fixes. Pour les utilisateurs de la technologie 4G LTE, Algérie Télécom propose des volumes de données revus à la hausse. Ainsi, toute recharge de 1 200 dinars permettra de profiter de 80 Go d’internet valables un mois, tandis qu’une recharge de 1 500 dinars donnera accès à 300 Go sur la même durée.

Cette initiative vise à offrir aux utilisateurs plus de liberté et de confort pendant le Ramadan, une période où la consommation de contenus en ligne, notamment les vidéos et les appels via internet, connaît une augmentation significative. L’objectif est de permettre aux abonnés de rester connectés avec leurs proches, tout en accédant à des services numériques sans contraintes.

Ramadan 2025 – Algérie Télécom : une action solidaire en faveur des plus démunis

Fidèle à son engagement sociétal, Algérie Télécom reconduit pour la deuxième année consécutive son initiative « Idoom El Khir ». Cette caravane solidaire mobilisera des employés bénévoles pour distribuer des denrées alimentaires aux « Restaurants de la Rahma » à travers plusieurs wilayas, en coordination avec les autorités locales.

En plus de la distribution alimentaire, Algérie Télécom prévoit également d’offrir un accompagnement numérique à certaines associations locales, leur permettant de mieux organiser la gestion des dons et d’améliorer la communication avec les bénéficiaires.

🟢 À LIRE AUSSI : Danger pour les conducteurs : voici la liste des voitures équipées d’airbags Takata défectueux

En somme, avec ces offres et cette démarche humanitaire, Algérie Télécom allie performance technologique et solidarité. Rendant ainsi ce Ramadan plus connecté et plus solidaire pour des milliers d’Algériens.