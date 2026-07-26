Jusqu’à 30 DA de hausse en pleine canicule : les bouteilles d’eau plus chères, que se passe-t-il ?

Consommer de l’eau minérale en cette période de forte chaleur coûte soudainement un peu plus cher aux foyers algériens. Dans de nombreuses épiceries, les packs affichent des augmentations directes allant jusqu’à 30 dinars.

Entre la hausse des frais de transport annoncée par les grossistes et les risques de spéculation en pleine canicule, les acheteurs font face à des prix très variables d’un commerce à un autre.

Jusqu’à 30 DA de plus par pack d’eau minérale : pourquoi les prix grimpent-ils en pleine vague de chaleur en Algérie ?

Dans plusieurs quartiers d’Alger, les consommateurs constatent une augmentation directe des tarifs. Selon une enquête du quotidien El Khabar, le pack de six bouteilles subit une hausse de 20 à 30 dinars. Les marques les plus vendues passent ainsi de 220 à 250 dinars, tandis que d’autres références atteignent 280 dinars.

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Interrogé, un commerçant détaille cette évolution, facture d’achat à l’appui. Son prix d’approvisionnement en gros est passé de 185 à 215 dinars le pack. Pour ne pas vendre à perte, l’épicier répercute cette différence sur le prix final. Les livreurs et grossistes avancent plusieurs arguments pour expliquer ce surcoût :

La hausse des dépenses liées au transport et au carburant.

L’augmentation des frais d’entretien des véhicules de livraison.

L’accroissement des charges logistiques en période estivale.

Spéculation et écarts injustifiés : ce que répond l’organisation de protection du consommateur sur l’eau minérale

Face à ces hausses appliquées sans préavis, l’Union nationale de protection du consommateur reçoit de nombreux signalements de citoyens confrontés à des prix différents pour un même produit.

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Son président, Mahfoud Harzali, précise la situation : « L’Union nationale de protection du consommateur a constaté, au cours des dernières semaines, des hausses sur les prix de certaines marques d’eau minérale, avec des écarts d’une région à une autre et d’un point de vente à un autre. »

Il rappelle que ces ajustements ne doivent pas servir à réaliser des bénéfices exagérés sur le dos des ménages :

« Toute augmentation des prix des produits, y compris l’eau minérale, doit être justifiée et transparente. Elle doit reposer sur des motifs économiques réels et explicables, dans le respect de la législation relative à la concurrence et à la protection du consommateur. »

Des contrôles renforcés pour limiter la spéculation sur le marché de l’eau minérale

Les producteurs évoquent également la hausse du coût des matières premières, notamment le plastique utilisé pour la fabrication des bouteilles. Cependant, la multiplication des intermédiaires entre l’usine et le commerce de détail accentue les variations de prix sur le terrain.

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Afin de contenir les abus pendant la période estivale, l’association demande un suivi rigoureux sur l’ensemble de la chaîne de distribution. Permettant ainsi de vérifier la réalité des marges appliquées et d’éviter que des hausses injustifiées ne pèsent sur le budget des acheteurs.