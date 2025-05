Un crédit de 3 000 000 DA pour aménager son logement en Algérie : Détails et conditions

La Banque Nationale de l’Habitat (BNH) vient d’annoncer une nouvelle offre de financement destinée aux citoyens souhaitant réhabiliter, moderniser ou améliorer leurs logements.

Ce prêt spécifique pour les travaux d’aménagement est accordé sans obligation d’hypothèque et propose des conditions financières souples ainsi que de multiples avantages.

L’annonce a été faite par le BNH via un message publié jeudi sur son compte officiel LinkedIn, tandis que son site internet détaille les modalités de ce nouveau produit financier.

Ce financement, qui peut couvrir jusqu’à 100% du coût des travaux dans la limite de trois millions de dinars algériens, est accessible aux salariés, commerçants, artisans, professions libérales, retraités et aux ressortissants algériens résidant à l’étranger.

De plus, la capacité d’emprunt peut être augmentée grâce à un co-emprunteur ou un garant.

Aménager son logement en Algérie : Quelles sont les conditions pour obtenir un crédit sans hypothèque ?

Pour bénéficier de ce prêt, plusieurs conditions doivent être remplies. Le demandeur doit être de nationalité algérienne, qu’il réside dans le pays ou à l’étranger, et justifier d’un revenu stable égal ou supérieur au salaire national minimum garanti.

Son âge ne doit pas excéder soixante-quinze ans à la fin de la période de remboursement. L’obligation de domicilier son salaire et de fournir un dossier complet conforme aux exigences de la banque est également requise.

Ce financement se distingue par un taux d’intérêt fixe et attractif, fixé à 6,5% par an selon la banque. Il offre une durée de remboursement flexible allant jusqu’à sept ans, ainsi que la possibilité de bénéficier d’un différé de paiement pouvant atteindre six mois. De plus, le remboursement anticipé est possible sans frais supplémentaires.

Cette initiative vise à accompagner les citoyens dans la réalisation de leurs projets immobiliers grâce à des solutions financières pratiques et sans complexités administratives. Elle leur permet de concrétiser leurs idées et de transformer leurs espaces de vie en toute liberté, s’inscrivant dans la politique de la banque visant à renforcer son rôle dans le financement du logement et l’amélioration de la qualité de vie.

Il est à noter que le BNH avait annoncé, il y a quelques mois, le maintien des aides de l’État pour la construction de logements dans les lotissements sociaux des Hauts Plateaux et du Sud, sous certaines conditions. L’aide financière, comprise entre 70 et 100 millions de centimes, est versée aux bénéficiaires en deux tranches, en fonction de l’avancement des travaux.

Concernant les conditions relatives aux projets de lotissements sociaux dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud, la banque avait précisé que le revenu familial ne devait pas dépasser six fois le salaire national minimum garanti.

De plus, le demandeur ne devait pas avoir déjà bénéficié d’une cession d’un bien immobilier public ou d’une aide de l’État au logement, ni s’être vu attribuer un logement ou un bien immobilier public locatif, sauf s’il s’était engagé au préalable à restituer ce bien.