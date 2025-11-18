Jusqu’à 20 000 DA pour repasser son BAC en 2026 : voici la nouvelle grille des droits d’inscription

Alors que le Ministère de l’Éducation Nationale donne le coup d’envoi aux inscriptions en ligne pour les sessions 2026 du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat 2026, l’attention des candidats libres se concentre sur une révision significative des droits d’inscription.

L’Office National des Examens et Concours (ONEC) a non seulement dématérialisé l’intégralité de la procédure, désormais exclusivement accessible via paiement électronique par carte « Edahabia », mais a également introduit une nouvelle grille tarifaire notablement plus élevée pour les répétiteurs.

Les postulants, y compris les élèves scolarisés ayant dépassé l’âge légal pour l’enseignement classique, ont jusqu’au mercredi 17 décembre 2025 à minuit pour s’inscrire en ligne sur les plateformes dédiées de l’ONEC (https://bem.onec.dz et https://bac.onec.dz).

Inscription au BAC 2025 : La nouvelle grille tarifaire de l’ONEC révélée

Jusqu’à l’année dernière, les frais d’inscription au Baccalauréat pour les candidats libres suivaient une structure plus simple : 1 500 DA pour les candidats réguliers scolarisés, 3 000 DA pour les non-admis précédents, et 5 000 DA pour les déjà titulaires du diplôme.

La grille de 2026 marque un tournant, ciblant spécifiquement ceux qui se représentent après avoir déjà obtenu le Baccalauréat. Ces derniers voient leur contribution financière augmenter selon le nombre de tentatives :

Pour la deuxième fois après l’obtention du diplôme , les frais d’inscription au Baccalauréat s’élèvent désormais à 5 000 DA.

, les frais d’inscription au Baccalauréat s’élèvent désormais à Ce montant double pour la troisième tentative , atteignant 10 000 DA.

, atteignant Enfin, pour la quatrième fois et les suivantes, le coût grimpe à un niveau sans précédent de 20 000 DA.

L’ONEC rappelle avec insistance que l’unique moyen de valider l’inscription préliminaire est le règlement des droits via la carte d’Algérie Poste « Edahabia », soulignant le caractère entièrement dématérialisé et confidentiel de la procédure.

De plus, une mise en garde est émise : toute inscription ne prouvant pas le niveau scolaire requis (4ème année moyenne ou niveau équivalent pour le BEM, et 3ème année secondaire ou niveau équivalent pour le Baccalauréat) sera considérée comme définitivement nulle.

Les inscriptions au BEM et au BAC 2026 s’effectuent exclusivement en ligne, avec une grille tarifaire désormais différenciée selon le nombre de tentatives pour les répétiteurs.

Les candidats doivent s’inscrire avant le 17 décembre 2025 et veiller à ce que leur niveau scolaire corresponde aux conditions exigées, faute de quoi leur dossier sera annulé. Ces règles définissent clairement les étapes à respecter pour participer aux examens nationaux.