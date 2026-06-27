Jusqu’à 2.000.000 DA à gagner : Le ministère de l’Industrie lance le « Prix Innov 2026 »

Dans le but de dynamiser le tissu industriel national et de valoriser les initiatives créatrices, le ministère de l’Industrie a officiellement annoncé le lancement de la compétition nationale de l’innovation « Prix Innov 2026 ». Ce concours s’adresse aux entreprises économiques, aux start-ups ainsi qu’aux porteurs de projets innovants.

Selon un communiqué officiel du ministère, cette initiative se veut un véritable espace d’encouragement de l’innovation et de valorisation des initiatives créatives.

Elle offre une tribune stratégique aux participants pour exposer leurs solutions novatrices et apporter une contribution concrète au développement industriel durable du pays.

Cette édition 2026 met en compétition plusieurs profils d’entreprises, structurés autour de critères de maturité et d’impact environnemental.

Des dotations financières d’envergure pour la transition durable

La première grande catégorie concerne les Petites et Moyennes Entreprises (PME) innovantes ayant plus de trois ans d’activité dans un secteur clé du développement économique durable.

La seconde cible spécifiquement les PME solidement ancrées depuis plus de trois ans dans le secteur de l’économie verte.

Pour ces deux segments, l’État a mis en place des dotations financières significatives afin de récompenser les trois meilleurs projets. Ainsi, le premier lauréat se verra attribuer une enveloppe de 2 000 000 DA.

Le deuxième prix s’élève à 1 600 000 DA, tandis que le troisième lauréat bénéficiera d’un soutien de 1 200 000 DA.

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Conscient du potentiel des structures émergentes, le ministère a également dédié une catégorie exclusive aux jeunes PME innovantes en activité depuis moins de trois ans dans le domaine du développement durable. Pour ce volet, les dotations financières ont été fixées à 1 000 000 DA pour le vainqueur.

Cap sur le numérique : mode d’emploi des candidatures

Le titulaire de la deuxième place recevra 800 000 DA, et le troisième prix fermera la marche avec une récompense de 600 000 DA.

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Concernant les modalités de participation, les inscriptions ainsi que le dépôt des dossiers de candidature se feront de manière exclusive via la plateforme numérique dédiée au concours. Les candidats ont du 28 juin au 10 août 2026 inclus pour soumettre leurs projets.

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