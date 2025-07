Jusqu’à 150 millions DA de prêt sans intérêt : un dispositif majeur pour soutenir ce projet clé

Le ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Youssef Cherfa, a annoncé la signature imminente d’un accord global avec les banques algériennes, sous la supervision du ministère des Finances et de l’Association des Banques et des Etablissements Financiers (ABEF).

L’objectif est de financer la création de chambres froides pour les petits agriculteurs, une initiative directe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les capacités de stockage par un financement bancaire facilité.

Lors d’une visite de terrain dans la wilaya de M’sila ce lundi, le ministre a précisé que cet accord sera finalisé avant la fin du mois de juillet en cours.

Il permettra aux petits agriculteurs de bénéficier de prêts sans intérêt pouvant atteindre 150 millions de dinars algériens, avec une période de remboursement s’étendant sur dix ans et une exonération totale de remboursement durant les cinq premières années. Un soutien exceptionnel destiné à stimuler la production et à protéger les récoltes agricoles contre la détérioration.

Prêts sans intérêt pour les petits agriculteurs pour la construction de chambres froides

Ces financements seront alloués à la construction de chambres froides d’une superficie allant de 300 à 5 000 mètres carrés, selon des critères techniques précis définis par les Chambres d’Agriculture au niveau des wilayas. Cette mesure vise à garantir que l’investissement soit orienté vers des projets pratiques, en adéquation avec les besoins de chaque région et la nature de ses produits.

Ce mécanisme de financement inédit représente un changement structurel dans la politique de l’État en matière de soutien à la petite et moyenne agriculture. Il permet aux producteurs de contrôler le marché et d’éviter les fluctuations de prix résultant d’un surplus de production ou d’une capacité de stockage limitée.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie globale visant à assurer la sécurité alimentaire nationale et à augmenter le taux de transformation interne des produits agricoles.

Lancement d’un silo de stockage de céréales à grande échelle

Dans un contexte similaire, le ministre Cherfa a supervisé la pose de la première pierre pour la construction d’un silo de stockage de céréales de grande capacité dans la commune d’Ouled Derradj. D’une capacité d’un million de quintaux, ce projet s’étendra sur une superficie de 50 000 mètres carrés et représente un coût total de plus de 1,4 milliard de dinars algériens.

Ce silo est une pierre angulaire dans la stratégie nationale d’extension des capacités de stockage des céréales, particulièrement dans les wilayas classées comme principaux pôles de production.

Cherfa a souligné, lors de son inspection du projet, que la construction de tels silos contribuera à la création de pôles agricoles spécialisés dans la production et le stockage de céréales.

Ceci renforcera les efforts du pays pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance aux importations, en particulier face aux défis mondiaux liés aux fluctuations des prix des denrées alimentaires et aux effets du changement climatique.