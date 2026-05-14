Jusqu’à 15 000 dollars économisés : les USA changent les règles du visa pour le Mondial 2026

Assister à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis menaçait de se transformer en gouffre financier pour de nombreux supporters. En cause : une caution visa imposée par l’administration américaine, pouvant atteindre la somme de 15 000 dollars. Face aux craintes d’un Mondial inaccessible, les autorités américaines viennent de prendre une décision radicale qui va soulager des milliers de voyageurs, notamment en Afrique et en Algérie.

Bonne nouvelle ! Les États-Unis ont annoncé qu’ils renonceraient aux coûteuses cautions de visa imposées par l’administration de Trump pour les détenteurs de billets pour la Coupe du monde 2026. L’annonce a été faite mercredi, notamment suite aux inquiétudes selon lesquelles les voyageurs internationaux souhaitant assister au Mondial 2026 devraient payer des cautions allant de 5 000 à 15 000 dollars, ce qui viendraient alourdir la facture déjà exorbitante de cet événement footballistique.

Le département d’État américain prévoit jusqu’à 10 millions de visiteurs aux Etats-Unis pour cet événement. Les matchs débuteront le 11 juin dans plusieurs villes des USA, du Mexique et du Canada.

Dans une déclaration à la presse, la secrétaire d’État adjointe américaine aux affaires consulaires, Mora Namdar, a fait savoir que l’administration « dispense les supporters éligibles de l’obligation de cautionnement de visa pour ceux qui ont acheté des billets pour la Coupe du monde et souscrit au FIFA PASS à compter du 15 avril 2026″.

Les USA suppriment l’exigence de la caution de 15 000 dollars pour les détenteurs de billets de la coupe du monde 2026

La responsable fait référence à un programme annoncé précédemment visant à accélérer le traitement des demandes de visa pour la Coupe du monde. Les USA avaient également levé l’obligation de caution pour les membres des équipes éligibles, notamment les joueurs, les entraîneurs et le personnel d’encadrement qui remplissent par ailleurs les conditions d’entrée dans le pays.

« Nous restons déterminés à renforcer les priorités de sécurité nationale des États-Unis tout en facilitant les déplacements légitimes pour la prochaine Coupe du monde« , a-t-elle ajouté. De son côté, le département d’Etat américain a précisé que les visiteurs munis de billets resteraient soumis aux contrôles de visa habituels.

Pour rappel, au moins cinq pays participant à la Coupe du monde, dont l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Sénégal, sont soumis à la politique de cautionnement des visas.

Inquiétudes concernant les restrictions sur l’immigration

Les critiques affirment que la politique intransigeante de Donald Trump en matière d’immigration légale et d’expulsions contredit les promesses du président de la FIFA, en l’occurrence Gianni Infantino, selon lesquelles la prochaine Coupe du Monde sera la plus inclusive de l’histoire.

En plus des obligations de visa, au moins 39 pays restent soumis à d’importantes interdictions de voyage, dont l’Iran et Haïti. D’autres pays concurrents, comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal sont soumis à des interdictions de voyage partielles.

À LIRE AUSSI :

🟢 Demande de visa pour la Suède : ce qui change pour les Algériens à partir du 1er juin 2026

🟢 Visa pour la France : attention à ces règles avant de réserver un rendez-vous de groupe