Jusqu’à 1 milliard de centimes : l’État offre une aide « substantielle » pour ces porteurs de projet

Le paysage entrepreneurial se dote d’un nouvel instrument de croissance. L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA) lance le programme « Nesda Extension« .

Ce dispositif accompagne les micro-entreprises dans le développement, la diversification et l’extension de leurs activités. Il propose un financement pouvant atteindre 10 millions de DA.

Cette orientation prolonge les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il accorde une place majeure au développement de l’entrepreneuriat et au soutien des jeunes porteurs de projets.

L’objectif est de consolider les petites entreprises. Celles-ci constituent un levier essentiel de création de richesse, d’emploi et de diversification de l’économie nationale.

Un financement taillé pour la croissance

L’objectif à travers le lancement de l’initiative «NESDA Extension» est précisément de donner aux entreprises existantes, les moyens de franchir un nouveau palier.

Concrètement, le financement peut ainsi porter sur l’acquisition de nouvelles machines et équipements, l’introduction d’une ligne de production supplémentaire, le lancement de produits complémentaires ou encore la création d’une activité secondaire.

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Le dispositif permet également d’engager une diversification vers de nouveaux créneaux, selon les informations publiées par l’Agence sur son site web.

Une ouverture élargie à tous les entrepreneurs

Le programme est ouvert aux chefs de micro-entreprises, y compris ceux n’ayant pas bénéficié du soutien de la NESDA lors de leur création.

Il s’adresse également aux bénéficiaires des dispositifs ANGEM et CNAC, aux agriculteurs, aux artisans, ainsi qu’aux détenteurs de registres de commerce et/ou d’autorisations d’activité.

Des conditions incitatives et des avantages attractifs

Le financement est assuré selon des formules associant le promoteur et la NESDA, ou bien dans le cadre d’un montage triangulaire impliquant une banque.

Les prêts accordés bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt à 100%, auxquels s’ajoutent les avantages fiscaux prévus par la législation.

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Pour accéder au dispositif, le demandeur doit remplir plusieurs conditions. Il doit être âgé de 20 à 58 ans. Il doit aussi justifier de deux années d’activité, documents comptables et fiscaux à l’appui. Enfin, une formation en entrepreneuriat de cinq jours est obligatoire.

Campagne de proximité et digitalisation des démarches

L’agence NESDA Alger-Centre lance une vaste campagne d’information. Elle comprend des visites de terrain et des journées portes ouvertes.

Ces actions se déroulent dans ses antennes de Sidi M’Hamed, Bab El Oued et Bouzaréah. Par ailleurs, la campagne intègre un formulaire électronique. Il est accessible via un QR Code.

Cet outil permet aux intéressés d’être contactés directement par un accompagnateur pour être guidés dans leurs démarches.