Jusqu’à 1.100.000 DA : l’État augmente l’aide au logement rural dans ces zones

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé une augmentation de l’aide au logement rural, dans le but de soutenir les efforts visant à améliorer le cadre de vie dans les zones montagneuses et reculées.

Selon une correspondance officielle adressée par le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, au député de l’Assemblée populaire nationale, Bentaleb Bousmaha, l’aide allouée au logement rural a été augmentée de 700 000 DA (70 millions de centimes) à 1.100.000 DA (110 millions de centimes) pour les communes classées comme zones montagneuses dans les wilayas du Nord et des Hauts Plateaux.

L’aide a également été augmentée de 700 000 DA à 1.000.000 DA (100 millions de centimes) pour les habitants de certaines communes des wilayas du Sud, dans le but d’améliorer les conditions de logement et de soutenir la stabilité dans ces régions.

Concernant les lotissements sociaux, le ministre a précisé qu’ils ne sont pas actuellement concernés par l’augmentation de l’aide financière directe accordée par l’État, soulignant que ces lotissements sont principalement situés en milieu urbain.

Le logement rural en Algérie : Conditions d’éligibilité

En Algérie, la politique de développement rural mise sur le logement pour fixer les populations et promouvoir les espaces ruraux. Le principe est simple : inciter les ménages à construire eux-mêmes leur propre logement décent, en s’appuyant sur un coup de pouce de l’État.

Cette aide directe, appelée « aide frontale », est soumise à des conditions strictes d’éligibilité. Le bénéficiaire doit notamment posséder un terrain et participer activement à la construction de sa maison.

Logement rural : Qui peut en bénéficier ?

Pour être éligible, le demandeur doit être une personne physique qui réside ou exerce une activité en milieu rural. Il doit également répondre à plusieurs critères :

Revenus : Le revenu du ménage ne doit pas dépasser six fois le Salaire national minimum garanti (SNMG).

(SNMG). Propriété : Le demandeur ne doit pas déjà être propriétaire d’un logement ou d’un terrain à bâtir , sauf si ce dernier est destiné à la construction du logement rural.

, sauf si ce dernier est destiné à la construction du logement rural. Aides antérieures : Il ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide de l’État pour le logement ou d’un logement du patrimoine immobilier public. Une exception est faite pour les locataires d’un logement public, à condition qu’ils s’engagent à le restituer.

Comment obtenir l’aide ?

Pour obtenir cette aide, le demandeur doit déposer un dossier complet à l’Assemblée populaire communale (APC). Ce dossier doit inclure :

Une demande d’aide financière sur l’imprimé de la Caisse nationale du logement (CNL), avec les informations sur le postulant et son conjoint, et des déclarations de revenus et de non-possession d’un bien immobilier.

Des documents d’état civil (acte de naissance n°12), une copie légalisée de la carte d’identité, et des justificatifs de revenus et de résidence.

Des documents prouvant l’activité en milieu rural et la possession du terrain à bâtir.

Comment l’aide est-elle versée ?

Le versement de l’aide par la CNL se fait en deux tranches, après constat de l’avancement des travaux par la Direction du logement (DL) :

Première tranche (60 %) : versée sur présentation du permis de construire, elle finance les travaux de la plateforme et du gros œuvre.

Deuxième tranche (40 %) : débloquée après l’achèvement du gros œuvre.

En complément de cette aide, le bénéficiaire peut également souscrire un crédit bancaire avec un taux d’intérêt bonifié par l’État à hauteur de 1 %.