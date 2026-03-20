Jumelage portuaire Alger–Chine : l’ambassadeur chinois détaille les retombées attendues

L’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, s’est rendu avant-hier au port d’Alger pour une visite de travail qui pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de Pékin visant à développer ses partenariats africains, et fait suite à une récente conférence donnée par le diplomate, où il avait présenté les grandes lignes de la politique économique chinoise à l’égard de l’Algérie et du continent africain.

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Sur place, l’ambassadeur a été reçu par le directeur général de l’Entreprise portuaire d’Alger, représentant le ministre des Transports. L’objectif : explorer les possibilités d’un jumelage entre le port d’Alger et un port chinois, favorisant échanges commerciaux et investissements à long terme.

La délégation chinoise a pu visiter plusieurs installations, se familiariser avec les capacités logistiques locales et saluer « le niveau des infrastructures et le savoir-faire des équipes, dans un secteur considéré comme stratégique pour le développement des échanges commerciaux », selon un communiqué officiel de l’Entreprise portuaire d’Alger.

Exportations, attractivité, intégration dans les chaînes de valeur mondiales : les promesses concrètes du jumelage Alger – Chine

Lors de sa conférence, M. Dong Guangli avait affirmé que « marcher avec la Chine, c’est marcher avec les opportunités ».

Il a souligné la stabilité économique de son pays et l’ouverture du marché chinois aux partenaires africains. Mettant en avant des mesures concrètes destinées à faciliter les exportations et attirer les investissements.

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Parmi elles, une politique d’accès à zéro droit de douane pour les pays africains, qui devrait entrer en vigueur dès le 1er mai, offrira de nouvelles perspectives pour les exportations algériennes, notamment dans les secteurs agricoles et énergétiques.

Le diplomate a également insisté sur l’impact de cette stratégie à plus long terme :

Renforcement de l’attractivité de l’Algérie pour les investissements dans les secteurs productifs et industriels.

pour les investissements dans les secteurs productifs et industriels. Intégration accrue de l’Algérie dans les chaînes de valeur internationales.

Diversification de l’économie nationale grâce à un partenariat technologique et infrastructurel consolidé.

Les projets récents illustrent déjà cette coopération, dans des domaines tels que les infrastructures portuaires et les technologies. La visite au port d’Alger constitue donc une application concrète de cette dynamique stratégique. Confirmant l’intérêt de Pékin pour les infrastructures logistiques algériennes.

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En somme, la mise en réseau des infrastructures portuaires et la coordination entre équipes locales et chinoises sont perçues comme des leviers clés pour renforcer la compétitivité de l’Algérie sur le marché international et tirer parti des opportunités offertes par la Chine.