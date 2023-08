Juillet 2023 bat le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Le mois de Juillet 2023 a marqué un tournant dans l’histoire climatique de la planète, en battant de manière significative le record précédent pour devenir le mois le plus chaud jamais enregistré. Les conséquences inquiétantes de cette hausse de température ont été annoncées par le service européen Copernicus, mettant en lumière l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique.

En effet, avec une augmentation de 0,33 °C par rapport au mois détenteur du record précédent, Juillet 2019, Juillet 2023 se positionne comme le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Cette alarmante nouvelle a été révélée par Copernicus, soulignant ainsi l’ampleur du changement climatique en cours.

Ce mois de Juillet a été le témoin de canicules dévastatrices et d’incendies ravageurs qui ont frappé diverses régions du monde. Ces phénomènes extrêmes ont contribué à une augmentation de la température de l’air de 0,72 °C par rapport à la moyenne récente (1991-2020) pour les mois de Juillet. Cette situation alarmante souligne la nécessité d’agir rapidement pour atténuer les effets du changement climatique.

L’année 2023 en 3ème position des années les plus chaudes

L’année 2023, jusqu’à présent, se positionne au troisième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées, sur les sept premiers mois de l’année. Cette réalité témoigne de l’ampleur du défi auquel l’humanité est confrontée en matière de changement climatique.

Le suspense était de courte durée, puisque dès le 27 Juillet, les scientifiques avaient prédit avec une grande probabilité que Juillet 2023 établirait un nouveau record de chaleur, toutes saisons confondues. Ces prévisions se sont malheureusement confirmées, mettant en évidence la gravité de la situation climatique mondiale.

L’ONU a mis en garde contre le début des vagues de chaleur intenses, soulignant que les océans sont également témoins de cette tendance préoccupante. Les températures de surface des océans sont anormalement élevées depuis le mois d’Avril, et les niveaux de chaleur n’ont cessé d’augmenter en Juillet. Un record absolu a été enregistré le 30 Juillet, avec une température de surface de 20,96 °C, soit 0,51 °C au-dessus de la moyenne (1991-2020).

Les changements climatiques menacent les individus et la planète

Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S), met en garde contre les conséquences dévastatrices de ces records de chaleur. Les événements climatiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, menaçant à la fois les individus et la planète.

Le réchauffement climatique, résultant des activités humaines telles que l’utilisation des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), se manifeste de manière simultanée à travers le monde. Cette réalité alarmante souligne la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour préserver notre planète.

Une autre conséquence inquiétante du changement climatique se manifeste par le déclin de la banquise de l’Antarctique. Selon les observations par satellite, la banquise a atteint sa plus faible étendue pour un mois de Juillet, enregistrant une diminution de 15 % par rapport à la moyenne.

L’année 2023 se démarque également par une température moyenne mondiale en Juillet qui se situe 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Ce chiffre revêt une importance symbolique, puisqu’il constitue la limite fixée par l’accord de Paris de 2015 pour limiter le réchauffement. Cependant, il est crucial de noter que cette limite s’applique à des moyennes sur plusieurs années et non à un seul mois.

Pour conclure, Samantha Burgess insiste sur l’urgence d’adopter des mesures ambitieuses pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui sont à l’origine de ces records de chaleur alarmants. Bien que les fluctuations à court terme puissent être temporaires, elles soulignent la nécessité d’agir de manière proactive pour préserver l’avenir de notre planète.