Juillet 2021 : le mois le plus chaud jamais enregistré

L’Algérie n’est pas le seul pays à souffrir des catastrophes environnementales causées par des centaines de feux de forêts qui ravagent le pays depuis le début de l’été.

D’après l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré en 142 ans. En effet, le mois de juillet 2021 a été rythmé par de gigantesques incendies dans plusieurs régions du monde, du bassin méditerranéen à la Turquie au continent américain. Ces feux de forêts ont majoritairement contribué au réchauffement de la planète et à ce nouveau triste record.

Le chef de l’agence Rick Spinrad a assuré que « ce nouveau record s’ajoute à la trajectoire inquiétante et dérangeante sur laquelle le changement climatique a mis le globe ».

Par ailleurs, la température globale à la surface de la planète était de 0,93 °C au-dessus de la moyenne des températures au 20ᵉ siècle. Elle a aussi été plus élevée de 0,01 °C par rapport au précédent mois de juillet le plus chaud survenu en 2016, qui était alors arrivé à égalité avec juillet 2019 et 2020.

Un signal de l’accélération du réchauffement climatique

L’agence rapporte que cette catastrophe climatique n’est « qu’un signal de plus de l’accélération du changement climatique ». Selon les données publiées par ces derniers, le vendredi 13 août, le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. « Le mois de juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année, mais juillet 2021 s’est surpassé, devenant le mois de juillet et le mois tout court le plus chaud jamais enregistré », a avancé la NOAA dans un communiqué, qui relève les températures chaque mois depuis 142 ans. Climat

D’après le communiqué de la NOAA « l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Océanie ont toutes enregistré un mois de juillet parmi les 10 plus chaud ».