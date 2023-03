Jugeant que son sujet d’examen incite à la haine, un enseignant de Ghardaïa arrêté

Suite à un sujet d’examen, un prof d’histoire géographie a été arrêté et suspendu de son poste. Et ce, au niveau du CEM Mouloud Kacem dans la commune de Berriane, wilaya de Ghardaïa. En effet, il s’agit de ce que rapporte un communiqué rendu public par la direction de l’éducation de la wilaya susmentionnée.

Selon le même communiqué, le dossier de cette affaire sera déféré à la justice. D’ailleurs, le directeur de l’établissement scolaire a été référé au conseil disciplinaire. Effectivement, cette histoire a suscité une controverse sur les réseaux sociaux. D’autant plus qu’il s’agit d’un discours haineux contre les Hilaliens et qui était destiné à des élèves en deuxième année CEM !

En effet, l’énoncé du texte du sujet a décrit les Hilaliens comme étant des voleurs et que leur arrivée en Afrique du Nord a complètement chamboulé le développement économique et la vie sociale. Bien que ce sujet ait fait une controverse, nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur la réalité de la présence de la tribu de Banu Hilal dans le grand Maghreb ? On vous apporte plus de détails à ce sujet dans cette deuxième partie.

La présence des Hilaliens en Afrique du Nord

La présence des Hilaliens en Afrique du Nord a été un événement historique majeur qui a eu lieu au entre la fin du Xe au début du XIIIe siècle.. Ce mouvement migratoire de grande envergure a considérablement affecté la région et a laissé une marque indélébile sur son histoire. Selon Lissane Eddine ibn al-Khatib, écrivain, historien et philosophe andalou, la présence des troupes hilaliennes en Afrique du Nord était une punition infligée par le calife fatimide Al-Mustansir Billah à l’émir des Banu Ziri, Al-Mu’izz ibn Badis.

Et ce, après sa rébellion contre le califat fatimide. De ce fait, les responsables fatimides ont autorisé les Arabes à traverser le Nil. Chose qui était auparavant interdite. D’ailleurs, les Fatimides ont même encouragé les Hilaliens avec une récompense. Les Hilaliens ont introduit leur mode de vie nomade et ont commencé à pratiquer l’élevage des chameaux et des chevaux. Ainsi que la traite des dromadaires.

Cette nouvelle économie a favorisé la mobilité et l’expansion des tribus hilaliennes. Cependant, la présence des Hilaliens en Afrique du Nord n’a pas été sans heurts. En effet, les tribus locales se sont souvent opposées à leur domination et ont résisté à leur expansion. Malgré ces tensions, la présence des Hilaliens a eu une influence significative sur l’histoire et la culture de l’Afrique du Nord.

Ils ont contribué à la diffusion de l’islam dans la région, ainsi qu’à l’introduction de nouvelles pratiques agricoles et commerciales. Les tribus hilaliennes ont également laissé une trace dans la culture locale, en particulier dans les récits et les légendes populaires.