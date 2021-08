Judo : le sélectionneur national Amar Benyekhlef limogé

Ils avaient, lui et Fethi Nourine, refusé de combattre un Israélien aux jeux olympiques de Tokyo. Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie de Judo, Amar Benyekhlef, a été limogé.

La décision a été prise ce dimanche 22 aout lors de la dernière réunion du Bureau fédérale de la Fédération algérienne de judo, présidée par Yacine Sillini.

Le limogeage d’Amar Benyekhlef, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de 2008, était prévisible puisqu’il a été suspendu, en juillet dernier, par la Fédération internationale de judo (FIJ). Même son accréditation lui a été retirée. Tout ça pour avoir soutenu le judoka Fethi Nourine qui avait déclaré forfait au JO de Tokyo pour ne pas affronter un Israélien.

Qui est Ahmed Moussa, le nouveau sélectionneur national de Judo ?

En remplacement d’Amar Benyekhlef, la Fédération algérienne de judo a nommé l’ex-international Ahmed Moussa au poste de sélectionneur national (seniors/messieurs).

Agé de 70 ans, Ahmed Moussa avait démarré la pratique du judo en 1963, au MP Alger et fut treize fois champion d’Algérie, entre 1970 et 1983. Il a été également athlète international pendant 15 ans, entre 1968 et 1983, dans des catégories de poids différentes, car avec l’âge, il était passé des moins de 60 kilos au moins de 71 kilos.

Après la fin de sa carrière en tant qu’athlète et sa reconversion, Ahmed Moussa a dirigé entre autres la sélection d’Arabie Saoudite (1990), avant de revenir au pays, pour diriger la sélection algérienne au début des années 2000.