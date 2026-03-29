JTI, n°1 Top Employer en Algérie : au-delà du label, un modèle RH qui produit des résultats

Cinq années au sommet, et une trajectoire qui ne montre aucun signe d’essoufflement. Japan Tobacco International (JTI) s’impose une nouvelle fois comme n°1 du classement « Top Employer » en Algérie, confirmant une stratégie RH solidement ancrée dans la durée. Derrière cette reconnaissance, attribuée par le Top Employers Institute, se dessine un modèle d’entreprise qui mise clairement sur le capital humain pour soutenir sa performance. À contre-courant des approches purement productivistes, JTI structure son développement autour d’une promesse simple mais exigeante, celle de placer l’expérience collaborateur au cœur de chaque décision. Une orientation qui, année après année, finit par payer.

Cette dynamique dépasse largement les frontières nationales. À l’échelle mondiale, JTI décroche la première place dans 14 pays et consolide sa position parmi les employeurs de référence, avec une certification étendue à 50 marchés en 2026. L’entreprise ne se contente pas d’aligner les distinctions, elle déploie des dispositifs concrets, du congé parental de 20 semaines entièrement rémunéré aux programmes d’intégration des jeunes diplômés, en passant par une politique active de bien-être et de flexibilité. Ce socle, nourri par une culture « people-first » revendiquée, façonne un environnement de travail où engagement, innovation et responsabilité sociale avancent de concert, un positionnement qui redéfinit, en filigrane, les standards du management en Algérie.

Quels indicateurs concrets expliquent votre maintien à la première place en Algérie pour la cinquième année consécutive ? Quels résultats mesurables en matière de rétention, d’engagement, de mobilité interne ou de performance RH soutiennent ce classement ?

JTI a été reconnu pour la cinquième année consécutive comme Top Employer n°1 en Algérie, et ce n’est pas un hasard. Nous avons travaillé avec constance pour bâtir des fondations RH solides et une culture d’entreprise qui évolue avec nos ambitions et les réalités du monde du travail d’aujourd’hui.

Nous écoutons attentivement nos collaborateurs. Grâce à des outils structurés tels que notre étude annuelle sur l’engagement des employés, nous mesurons régulièrement leur ressenti, ce qui les motive et les axes où nous pouvons progresser. Les niveaux d’engagement constamment élevés que nous observons confirment que nos efforts en matière de bien-être, de flexibilité et de développement du leadership font réellement la différence.

Parallèlement, notre forte rétention et la stabilité de notre organisation montrent que nous offrons un environnement où chacun se sent respecté, responsabilisé et encouragé à évoluer. Nous attachons une grande importance à la mobilité interne, offrant à nos collaborateurs des opportunités d’explorer de nouveaux rôles, de développer de nouvelles compétences et de se préparer à assumer des responsabilités de leadership à l’avenir.

Comment articulez-vous votre approche « people-first » avec les enjeux éthiques et sociétaux liés à votre secteur d’activité ? De quelle manière votre politique RH s’intègre-t-elle dans votre stratégie globale de responsabilité sociale et de conformité ?

Notre approche « people-first » reflète le principe de management 4S du groupe JTI, qui place les consommateurs, les actionnaires, les collaborateurs et la société au cœur de toutes nos actions. L’éthique et la conformité sont intégrées dans nos processus RH. Notre système de gestion de la performance s’appuie sur des objectifs clairs, des évaluations documentées, des sessions de calibration et des niveaux d’approbation définis, afin de limiter les biais et de garantir la cohérence. Les révisions de rémunération suivent des critères transparents, liés à la performance et au périmètre des fonctions, avec un suivi renforçant l’équité et la responsabilité.

Nous sommes pleinement conscients des enjeux éthiques et sociétaux liés à l’industrie du tabac. Nos politiques RH ne sont pas élaborées de manière isolée ; elles guident nos collaborateurs pour qu’ils agissent de manière responsable, comprennent l’impact de leur travail et contribuent positivement aux communautés dans lesquelles nous opérons. Notre stratégie RH est donc étroitement liée à la responsabilité sociale de l’entreprise, incluant le respect strict des réglementations produits et des formations en conformité alignées avec les lois locales et les standards internationaux.

Le bien-être de nos équipes et la flexibilité de l’environnement de travail sont au cœur de notre approche. Télétravail, horaires modulables et initiatives de bien-être tout au long de l’année permettent à chacun de s’épanouir pleinement, de se sentir soutenu et de donner le meilleur de lui-même, jour après jour.

Enfin, nos collaborateurs participent activement à des activités de volontariat tout au long de l’année. Qu’il s’agisse de bénévolat pendant le Ramadan, de nettoyage de plages ou de forêts, ou de soutien à d’autres projets locaux, ces actions renforcent notre responsabilité sociale tout en créant des liens durables entre nos équipes et la société.

Quel impact réel ont vos politiques sociales innovantes, notamment les 20 semaines de congé parental rémunéré ? Disposez-vous de données sur leur effet en matière d’égalité professionnelle, d’attractivité et de fidélisation des talents ?

Lorsque nous avons mis en place le congé parental payé de 20 semaines, notre intention n’était pas simplement d’ajouter un avantage social, mais surtout d’accompagner nos collaborateurs dans les moments importants de leur vie. Nous voulions aussi contribuer à une expérience professionnelle plus équilibrée et plus inclusive. En proposant le même congé prolongé à tous les employés, sans distinction de genre, nous avons également contribué à réduire les déséquilibres traditionnels liés aux responsabilités familiales.

Ces initiatives participent concrètement à faire évoluer les mentalités et jouent un rôle important dans la culture inclusive que nous construisons jour après jour. Elles ont aussi contribué à renforcer la diversité de nos équipes et ont permis le succès de programmes comme « Women in Sales », qui montrent clairement que les femmes peuvent exceller dans ces fonctions. Aujourd’hui, notre équipe commerciale est dirigée par une femme, ce qui reflète l’impact réel de ces actions.

Plus largement, ces mesures ont permis de réduire certains biais et d’ouvrir de véritables opportunités pour les femmes d’accéder à des postes à responsabilité. C’est une évolution que nous observons déjà au niveau régional comme au niveau global.

Bien sûr, ce travail s’inscrit dans la durée. Faire évoluer les mentalités et lever les barrières invisibles demande du temps. Notre approche reste simple et cohérente : nous réévaluons régulièrement nos politiques pour nous assurer qu’elles restent équitables, nous identifions les priorités d’amélioration et nous restons fidèles à ce qui fait l’ADN de JTI : apprendre en continu et progresser durablement. Nous restons fidèles à notre ADN, fondé sur l’apprentissage continu et le progrès durable.

Comment votre Graduate Program contribue-t-il aux Objectifs de Développement Durable en Algérie ? Au-delà de l’expérience professionnelle proposée, en quoi ce programme participe-t-il à l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), à l’ODD 5 (égalité des sexes) ou à la réduction des inégalités ? Quel est le taux d’intégration durable des participants et comment mesurez-vous son impact socio-économique ?

Le Graduate Program est un programme que nous considérons comme une étape importante dans le développement des jeunes talents en Algérie, et que nous continuons à renforcer pour garantir qu’il apporte de la valeur à la fois aux participants et à notre organisation.

Dès leur arrivée, nous voulons que les jeunes talents entrent dans le monde professionnel non pas en tant que simples observateurs, mais surtout en tant que contributeurs actifs. Ils travaillent sur de véritables projets, bénéficient d’un mentorat et découvrent différentes facettes de l’entreprise, ce qui leur permet de gagner en confiance et d’acquérir les compétences nécessaires pour construire leur carrière.

La justice et l’égalité des chances sont également au cœur de notre démarche. Nous recherchons des étudiants issus de parcours divers, en nous focalisant sur leur potentiel, leur curiosité et leur motivation, car nous croyons que le talent peut venir de partout, et que notre rôle est de fournir l’espace et le soutien nécessaires pour qu’il se développe.

Notre ambition est simple : offrir aux jeunes en Algérie un premier véritable pas dans le monde professionnel et les aider à franchir le principal obstacle qu’ils rencontrent souvent. Nous les aidons à acquérir leur première expérience professionnelle pour décrocher leur premier emploi permanent.

À propos de JTI

JTI est une entreprise internationale de tabac qui commercialise ses marques dans plus de 130 pays. Elle propose une large gamme de produits traditionnels et à risques réduits, susceptibles de diminuer les effets nocifs liés au tabagisme. À l’échelle mondiale (hors États-Unis), l’entreprise détient Winston, la deuxième marque mondiale de cigarettes, ainsi que Camel. Parmi ses autres marques internationales figurent MEVIUS et LD.

JTI occupe également une position de premier plan sur le marché du vapotage, notamment avec Ploom dans le segment du tabac chauffé et Logic, sa marque de cigarette électronique. Basée à Genève, en Suisse, l’entreprise emploie près de 46 000 personnes et a été reconnue Global Top Employer pour la douzième année consécutive en 2026. JTI est membre du JT Group of Companies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jti.com.

En Algérie, JTI est certifiée Top Employer pour la neuvième année consécutive et classée n°1 parmi les entreprises certifiées Top Employer pour la cinquième année consécutive, confirmant ainsi sa position d’employeur de référence, tant au niveau national qu’international.