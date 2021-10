JSK : Yarichéne risque jusqu’à une année de prison

Après le controversé Mellal, qui a fini par quitter la direction de la JSK, voilà que son successeur de longue haleine se retrouve lui aussi sous la menace de la justice. Yarichéne a été arrêté avec deux autres personnes, la semaine dernière, après une altercation qu’il ont eu avec un policier.

Yarichene a été placé d’abord en garde à vue, lui ainsi que le manager de la JSK Nassim Saâdaoui et le joueur Chams Eddine Harrag. Yarichéne, ainsi que ces deux coaccusés, ont été libérés provisoirement le lendemain, en attendant d’être présentés officiellement devant le tribunal.

Hier, le 26 octobre, Yarichéne, Saadaoui et Harrag, ont comparu devant le tribunal, et ont fait face aux chefs d’inculpation d' »agression sur agent de police dans l’exercice de ses fonctions » et « d’atteinte à corps constitué ». En tant que partie civile dans ce procès, il y avait la DGSN, la Direction Nationale de la Sureté Nationale.

Un an de prison ferme requis contre Yarichéne

Les policiers avec qui Yarichéne a eu une altercation lors d’un contrôle routier ont été présents lors de l’audience qui eu lieu hier. Deux policiers s’estiment victimes d’une agression de la part de Yarichéne et de ses deux acolytes, tandis qu’un troisième était présent en tant que de témoin.

Après avoir entendu les plaignants et les accusés, le procureur de la république a requis contre Yarichéne, Saadaoui ainsi que Harrag, un an de prison ferme, et une forte amende. Les trois mis en cause demeurent sous contrôle judiciaire.

Cette affaire dans laquelle sont mouillé des représentants de la JSK constitue un énième coup dur pour le club des canaris.