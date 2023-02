JSK – WAC : l’étonnante réaction de l’entraîneur Nefti en conférence de presse

Pour le compte de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions de la CAF, la JS Kabylie a affronté l’équipe du Wydad Casablanca. Sur la pelouse du stade du 05 juillet 1962 à Alger, la JSK a réussi à se défaire de son adversaire du jour au bout du temps réglementaire.

En effet, les Canaris ont ouvert la marque à la 87e minute par le biais du défenseur central, Badreddine Souyad. Un but qui a été suffisant pour les hommes de l’entraîneur, Miloud Hamdi, pour décrocher une première victoire lors de cette phase et qui leur a permis de prendre la tête de leur groupe.



Outre la victoire importante de la JSK face au WAC, la rencontre a été marquée par une réaction inattendue de la part de l’entraîneur de l’équipe marocaine, Mehdi Nefti. Ainsi, l’entraîneur tunisien a quitté la conférence de presse alors qu’il s’apprêtait à répondre aux questions des journalistes.

« C’était un match compliqué. On s’attendait à souffrir, et on a souffert. Avant de démarrer, je tenais à… » un long silence après cette première déclaration de l’entraîneur Nefti.

Une phrase qui ne se terminera jamais puisque ce dernier a quitté la salle de conférence, visiblement mécontent. « Merci, bonne soirée » a-t-il ajouté en se levant de son siège. C’est de cette manière que la conférence de presse d’après match entre la JSK et le WAC a pris, subitement, fin.

L’entraîneur du Wydad Mehdi Nafti a quitté la conférence de presse quelques minutes après son début… pic.twitter.com/GiU5iWXM41 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 17, 2023



Ligue des Champions de la CAF : le CRB pour confirmer face à l’EST

Le second match du groupe D de la Ligue des Champions de la CAF sera un rendez-vous important pour le club algérien du Chabab Belouizdad. Ainsi, le club de la capitale algérienne affrontera le club iconique de la capitale tunisienne.

Face à l’Espérance Sportive de Tunis, le CRB tentera d’enchaîner une seconde victoire de rang pour confirmer son excellent résultat lors de la première journée de cette phase des groupes face aux égyptiens d’Al-Zamalek.

Les coéquipiers de l’international algérien, Houssem Mrezigue avait décroché une victoire de lors de ce match sur la plus petite des marges, 1-0. Un résultat motivant pour la suite de la compétition.

Le match entre le CR Belouizdad et l’Espérance de Tunis se jouera ce soir dès 20h sur la pelouse du stade 05 juillet à Alger.