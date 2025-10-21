JSK – USMK et MCA – PAC : A quelle heure et sur quelles chaines voir les matchs ?

Aujourd’hui et demain, il y aura deux matchs retards de la 8e journée de Ligue 1 au menu. La JS Kabylie, qui reçoit l’USM Khenchela, et le MC Alger qui dispute le derby algérois face au Paradou AC. Les supporters des équipes en question pourront suivre les deux matchs en direct sur le petit écran.

Auréolée par le brillant succès décroché à Sfax face à l’US Monastir (0-3), la JSK partira favorite dans son antre de Hocine-Aït Ahmed ce soir face à une surprenante formation de l’USMK (5e, 11 pts), qui négocie bien ses matchs en déplacement.

Les « Canaris », qui restent sur une belle série de cinq succès de rang, toutes compétitions confondues, auront à cœur de confirmer leur belle forme par une sixième victoire face aux « Siskaoua ». Ces derniers, invaincus depuis l’entame de la saison, ne comptent pas se rendre à Tizi-Ouzou en victime expiatoire.

JSK-USMA : match rucial pour le haut de classement

L’enjeu de la rencontre sera de taille pour les deux équipes. Si les Kabyles espèrent l’emporter pour se hisser vers le haut du classement général du championnat, les Khenchelis tenteront de créer l’exploit et revenir à un point du leader, la JS Saoura (15 pts).

Un match qui s’annonce très particulier pour l’entraîneur de l’USM Khenchela, Djilali Bahloul. En effet, il connaît bien la JSK qu’il a entraîné lors de la saison 2023/2024.

MCA-PAC : Simple formalité pour le Mouloudia ?

Le Mouloudia, auteur d’un sans-faute à la maison (deux succès face à l’ESM 1-0 et au MCO 3-2), visera la passe de trois demain mercredi face au Paradou. Une victoire sera la meilleure façon de préparer la deuxième manche décisive face à Colombe Sportive dans de bonnes conditions.

La bande à Mokwena, qui carbure en plein régime, est favorite sur papier. La victoire parait une simple formalité face à un adversaire malade, lanterne rouge du championnat.

Quatre matchs de cette 8e journée se sont joués vendredi et samedi. La JS Saoura, auteur d’un nul sur le terrain du MC Oran (1-1), a conservé sa place de leader, alors que l’ES Ben Aknoun a réalisé une belle opération en s’imposant à la maison face au CS Constantine (1-0). L’Olympique Akbou s’est rachetée en battant le MC El-Bayadh (1-0) et l’ASO Chlef est allée s’imposer chez son voisin de l’ES Mostaganem (1-0).

Les 2 matchs en direct sur la télévision nationale

La télévision nationale assurera la diffusion des deux matchs, a-t-on appris auprès de l’EPTV. Les supporters des quatre équipes seront ravis d’apprendre que les deux matchs seront diffusés en direct par la télévision nationale.

Le coup d’envoi du match JSK-USMK sera donné ce soir à 19h et sera retransmis sur la chaîne satellitaire TV6 (El-Chababia).

La même chaîne assurera également la diffusion de l’autre match MCA-PAC. Il aura lieu demain à partir de 20h.