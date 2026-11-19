Trois rencontres télévisées, un leader invaincu en terrain miné et un duel au sommet à Tizi Ouzou : la 10e journée de Ligue 1, étalée de mercredi à vendredi, promet un sérieux bouleversement au classement. Le CR Belouizdad tente de préserver sa série parfaite à Ouargla, tandis que la JS Kabylie reçoit une USM Alger auréolée par son sacre en Supercoupe d’Afrique.

Le CR Bélouizdad pour son préserver sa place de leader

Avec 20 points et aucune défaite concédée, le Chabab reste la seule formation du championnat à n’avoir jamais plié. Mais le déplacement dans le Sud s’annonce délicat. Le MB Rouissat, quatrième avec 15 unités, n’a plus perdu depuis six rencontres et nourrit l’ambition de récupérer une place sur le podium.

Pour les hommes de Nabil Maâloul, ce rendez-vous tombe à un moment chargé. Le technicien tunisien devra ensuite préparer la double confrontation continentale face aux Mauritaniens de l’AS Douanes, au titre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Autant dire que la gestion de l’effectif sera scrutée.

Les locaux, eux, abordent ce choc sans complexe. Leur régularité récente en fait un adversaire redoutable, et l’issue du match paraît aujourd’hui totalement ouverte. Coup d’envoi à 17h45, en direct sur la chaîne WEB de la Télévision nationale.

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JS Kabylie – USM Alger, le choc de la 10e journée

Deuxième du classement avec 17 points, la JS Kabylie aborde ce rendez-vous forte de six matchs sans la moindre défaite. Elle veut prolonger cette dynamique devant leur public, qui constitue traditionnellement un atout majeur lors des grands rendez-vous à domicile.

En face, l’USM Alger arrive auréolée d’un trophée continental. La formation de Soustara a dominé les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns pour décrocher la Supercoupe d’Afrique, un succès qui a dopé la confiance du groupe. Sixièmes avec 16 points, elle demeure une prétendante sérieuse pour le titre cette saison.

Un bémol toutefois pour les Usmistes : plusieurs cadres manqueront à l’appel. L’objectif reste néanmoins de ramener un résultat positif de Tizi Ouzou et de grimper au classement, avant de disputer les matchs en retard qui faussent encore la lecture du tableau. L’affiche sera retransmise sur TV6 à partir de 20h.

Le MC Alger cherche à relancer la machine à huis clos

Champion en titre, le MC Alger (3e, 16 pts) traverse une passe délicate. Sa défaite sur la pelouse du promu de la JS El-Biar (1-0) a refroidi l’enthousiasme autour du Doyen, qui doit impérativement réagir devant ses supporters… sauf que ces derniers resteront à la porte. Le club purge en effet sa deuxième et dernière rencontre à huis clos.

L’adversaire n’a rien d’un cadeau. L’Olympique Akbou, septième avec 12 points, reste sur une belle série de cinq matchs sans défaite. Sur le banc, Abdelkader Amrani a su donner à son équipe une solidité remarquable loin de ses bases : cinq points glanés sur douze possibles à l’extérieur. Les Vert et Rouge sont prévenus.

Pour le Mouloudia, l’enjeu dépasse les trois points. Une victoire permettrait de retrouver un peu de sérénité et surtout de conserver sa place parmi les trois premiers, dans un haut de tableau extrêmement resserré. Le match débutera lui aussi à 17h45, sur TV6.

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