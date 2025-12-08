JSK – USMA et MCA – CRB : à quelle heure et sur quelles chaines suivre les deux chocs ?

Les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés ce soir vers les deux stades Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou et Ali Ammar de Douéra qui abriteront les grandes empoignades JSK-USMA et MCA-CRB, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Deux matchs qui s’annoncent palpitant, reste à savoir si le spectacle sera prometteur.

La mise à jour de la première journée de la Ligue 1 Mobilis, programmée pour ce lundi, s’annonce particulièrement attrayante. Deux chocs de haut niveau sont au menu, réunissant les quatre formations actuellement engagées dans les compétitions africaines : le MC Alger contre le CR Belouizdad, et la JS Kabylie face à l’USM Alger.

Enjeux du derby MC Alger – CR Belouizdad

Solidement installé en tête du championnat avec 22 points, le Mouloudia d’Alger, toujours invaincu depuis l’entame de la saison, compte aborder ce derby avec la ferme intention de poursuivre sur sa lancée. Les coéquipiers arborant les couleurs vert et rouge n’ont qu’un point d’avance sur leurs poursuivants directs, le MC Oran et l’Olympique Akbou. Une victoire devant leurs supporters leur offrirait l’occasion idéale de consolider leur fauteuil de leader. Le Mouloudia reste d’ailleurs sur une qualification en 1/16e de finale de la Coupe d’Algérie, obtenue jeudi à domicile face au MC El-Bayadh (1-0), un succès qui a renforcé la confiance au sein du groupe.

En face, le CR Belouizdad (10e, 14 points) tentera de redresser la barre après une période délicate. Les hommes de Sead Ramovic sortent d’une lourde défaite concédée en Coupe de la Confédération à Brazzaville contre l’AS Otoho d’Oyo (4-1), avant de décrocher difficilement leur ticket pour le tour suivant de Dame Coupe à l’issue d’un match éprouvant contre l’ORB Oued Fodda (2-1 a.p.). Le Chabab espère profiter de ce derby pour relancer sa saison et revenir dans le haut du classement. Une victoire à Douera permettrait au club de renouer avec ses supporters et de se rapprocher du podium, objectif affiché depuis le début de l’exercice.

Rencontre entre JS Kabylie et USM Alger

La seconde affiche du jour opposera la JS Kabylie à l’USM Alger, une rencontre qui s’annonce tout aussi ouverte. Les deux équipes pointent à égalité à la 7e place avec 15 points chacune, un contexte qui promet un duel serré. La JSK, boostée par son large succès obtenu en Coupe d’Algérie contre le MB Hassi Messaoud (7-0), visera à confirmer et à se rapprocher du trio de tête devant son fidèle public du stade Hocine Aït-Ahmed.

De son côté, l’USMA, souvent à l’aise en déplacement dans la région du Djurdjura, cherchera la performance pour renouer avec la victoire en championnat, après deux résultats nuls consécutifs. Un succès à Tizi-Ouzou lui permettrait de se relancer pleinement.

Diffusion et suivi des rencontres

Les supporters dans l’impossibilité de se rendre aux stades Ali Ammar et Hocine Aït-Ahmed pourront suivre ce programme riche en émotions à la télévision. La JSK et l’USMA ouvriront le bal à 17h45, un match retransmis sur TV4 (Tamazight) et la chaîne terrestre. Le derby MCA-CRB prendra ensuite le relais à partir de 20h, en direct sur TV6.