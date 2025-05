JSK – Mobilis : conflit dans le conseil d’administration à cause de la cession des actions

Plus d’un an après la signature des engagements de cession d’actions à Mobilis, la situation à la JS Kabylie reste complexe. Malgré un rappel officiel en août 2024, plusieurs actionnaires n’ont toujours pas finalisé le transfert de leurs parts.

Seule une poignée d’actionnaires a complété la procédure devant notaire. En effet, il s’agit de Djaffer Aït-Ahmed (représentant le Club Sportif Amateur), Mourad Ziad, Rachid Azouaou, Yazid Iarichen et Ali Bouzit.

Les autres, ne l’ont pas encore fait. Ce qui a incité la direction du club de publier un communiqué cet après-midi, les appelant à se présenter devant le notaire pour acter la cession de leurs actions.

« Dans la continuité de l’officialisation des engagements de cession d’actions par les actionnaires au profit d’ATM MOBILIS devant le notaire, suite à l’appel lancé le 08 août 2024, nous sollicitons encore une fois les actionnaires cités ci-après et n’ayant pas encore honoré leurs engagements à se rapprocher de la direction de la SSPA- JSK pour la finalisation de l’opération en question », écrit le club sur sa page facebook officiel.

La direction kabyle a cité les noms. Ils sont cinq puisqu’il s’agit d’Achour Cheloul, Nassim Benabderrahmane, Khelifa Chioukh et enfin Karim Kerdache.

Et selon le média spécialisé « Compétition », et si les concernés s’entêtent pour céder leurs actions, la direction du club pourrait suivre une voie légale, c’est-à-dire saisir la justice.

Il est important de noter que Mobilis n’a pas attendu l’officialisation de son arrivée en mars 2023 pour soutenir financièrement le club. Alors que la JSK traversait une période d’asphyxie financière, l’opérateur de téléphonie mobile a injecté des sommes considérables, permettant au club de maintenir ses activités pendant que la majorité des actionnaires restaient silencieux.

Fin de convalescence pour Boudebouz : le maître à jouer de la JSK est de retour

Par ailleurs, le meneur de jeu de la JS Kabylie Riyad Boudebouz fait son retour tant attendu après deux mois d’absence. Victime d’une blessure au mollet lors d’un match contre le CSC le 8 mars dernier, le numéro 10 a suivi un programme de récupération personnalisé avant de rejoindre l’entraînement collectif vendredi dernier.

Pour son retour, Boudebouz a participé à un match d’application contre l’équipe réserve pendant 15 minutes. Bien que n’étant pas encore à 100% de ses capacités, il a montré des signes encourageants avec une condition physique satisfaisante et une implication totale.

Ce retour arrive à point nommé pour la JSK qui aborde le sprint final du championnat avec six matchs cruciaux à disputer. L’expérience de l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, passé par la Ligue 1 française et la Liga espagnole, représente un atout majeur pour l’équipe de Josef Zinnbauer.

Sa vision du jeu et ses qualités techniques devraient apporter une plus-value significative à l’animation offensive des Jaune et Vert. Son retour est particulièrement attendu par les supporters et le staff technique, qui comptent sur son expérience pour les échéances à venir.