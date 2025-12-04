JSK – MBHM, MCA – MCEB, MOB – USMH, MCO – ESM… où voir les matchs de la Coupe d’Algérie ?

C’est hier que le 1/32e de finale de la Coupe d’Algérie a commencé. Si le CR Bélouizdad s’est qualifié à l’arrachée face à l’ORB Oued-Fodda (2-1), les autres matchs se jouent aujourd’hui et demain.

Le tenant du titre, l’USM Alger, entamera la défense de son trophée cet après-midi. Il affrontera le NC Magra en déplacement, dans une mission qui s’annonce ardue face à un adversaire redoutable dans son antre, bien qu’il parte favori sur le papier.

La grande affiche, c’est celle qui opposera le MC Alger au MC El-Bayadh. Le Mouloudia, qui carbure en plein régime, est favori. Cependant, cela reste un match de Coupe ouvert sur tous les pronostics. Le MCEB, demi-finaliste de la dernière édition, est motivé pour créer la surprise et repartir ainsi d’Alger avec le billet qualificatif.

À l’ouest du pays, un derby est au menu lors de ce 1/32e de finale qui opposera le MC Oran à l’ES Mostaganem. Il s’annonce palpitant au stade Miloud Hadefi d’Oran. L’autre match opposera deux équipes de Ligue 1 : USM Khenchela et MB Rouissat. Un affrontement d’un grand enjeu entre deux équipes réalisant un parcours apprécié en championnat.

Un autre match prometteur est celui qui opposera le MO Béjaia à l’USM El-Harrach, dans un choc entre deux prestigieux clubs évoluant actuellement en deuxième division amateur. En forme, les « Crabes » ambitionnent d’aller le plus loin possible dans la compétition, comme ce fut le cas la saison passée où ils avaient atteint les quarts de finale.

La JS Kabylie reçoit le Machaâl Hassi Massaoud. Comme d’autres clubs de Ligue 1, les « Canaris » partent favoris, mais ils ne doivent en aucun cas sous-estimer leur adversaire dans une compétition qui a souvent réservé des surprises à ce niveau.

La télévision nationale va diffuser 6 matchs

Logiquement, la télévision nationale ne peut pas diffuser tous les matchs du 1/32e de finale de la Coupe d’Algérie. Du coup, elle a choisi les meilleures affiches pour les retransmettre en direct sur le petit écran. Six matchs sont au programme pour aujourd’hui et demain.

Ça commence cet après-midi avec USMA-NCM à partir de 14h. Les supporters des deux équipes pourront suivre le match sur la chaîne WEB.

Ce soir, il y aura deux matchs au menu. D’abord JSK-MBHM (17h45), en direct sur TV4 (Tamazight) et MCA-MCEB (19h), diffusé sur TV6. Demain, trois matchs sont au programme : MOB-USMA (14h30) sur la TV4, USMK-MBR (14h30) sur les chaînes Canal Algérie et TV6, et enfin MCO-ESM (17h) sur TV6.

