JSK : l’épilogue cocasse du conflit Mellal – Yarichéne

Le club mythique de la JSK, adulé par des centaines de milliers de fans en Algérie et à travers le monde, a été réduit ces derniers jours à un nom dans un registre de commerce. Le conflit qui opposa Chérif Mellal, le président sortant, au nouveau président de la JSK, Yazid Yarichéne, semble toucher à sa fin. Une fin qui toutefois traine en longueur, à cause de la cocasse réaction du président sortant, Chérif Mellal.

Alors que Yarichéne et ses partisans ont tenté d’entrer au siège du club, lundi dernier, ils se sont heurtés à un Chérif Mellal intransigeant. Le président sortant a exigé un ordre d’expulsion émanant de la justice. Yarichéne et son clan sont donc revenus bredouilles. Mellal, via la page officielle de la JSK, a ensuite annoncé la fermeture du siège du club. Le communiqué a toutefois indiqué qu’à l’intérieur du siège, « tout fonctionne le plus normalement du monde ».

Fin de la partie ?

Aujourd’hui, le 15 septembre 2021, la donne semble être changée. Les médias, en majorité arabophone, ont annoncé que le tribunal de Tizi Ouzou a rendu son verdict dans cette affaire. Une affaire par ailleurs très embarrassante pour les canaris. La justice aurait reconnu à Yarichéne sa qualité de nouveau président de la JSK et aurait intimé l’ordre de vider les lieux à Chérif Mellal.

Le tribunal de Tizi Ouzou aurait donc tranché. Le règne Mellal, entamé en 2018, prend fin en septembre 2021. Le président sortant, qui ne cède pas facilement, a toutefois tenu à compliquer les choses au maximum pour Yarichéne.

En effet, avant de quitter les lieux, Mellal à cadenassé les portes menant au siège de la JSK, et bien entendu, il a oublié de laisser les clés. Yarichéne devrait donc retourner au tribunal pour demander une autorisation d’entrer par la force afin de pouvoir accéder au trône du club mythique. Un club qui fonce droit dans l’inconnu.