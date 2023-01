La venue de « Mobilis » à la JSK est imminente. Le conseil d’administration de l’opérateur de téléphonie national a accepté de racheter la majorité des actions de la SSPA/JSK. La société étatique deviendra bientôt le nouveau propriétaire du club phare de la Kabylie, à la grande joie des supporters.

Annoncé comme le nouveau propriétaire de la JSK depuis plusieurs semaines, « Mobilis » a franchit un grand pas pour prendre les règnes du club phare de la Kabylie. En effet, le conseil d’administration de de l’opérateur de téléphonie étatique s’est réuni cet après-midi. Il a été décidé à l’unanimité de racheter la majorité des actions de la SSPA/JSK, soit 75%, a-t-on appris de nos confrères d’Ennahar.

Ainsi, on peut dire que venue de « Mobilis » à la JSK est désormais imminente. La société en question devra officialiser sa venue et devenir ainsi actionnaire majoritaire du club dans les jours à venir, soit après la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la SSPA/JSK.

Est-ce le dénouement de la crise à la JSK ?

Alors que sa venue à la JSK est plus que jamais imminente, « Mobilis » deviendrait la cinquième société étatique à détenir la majorité des actions d’un club algérien de football. Et ce, après la Sonatrach (MCA), le groupe Serport (USMA), l’ENTP (CSC) et le groupe Madar (CRB).

Il faut dire que c’est avec une grande joie que les supporters kabyles ont accueilli la bonne nouvelle en ce début de l’année 2023. En attendant que « Mobilis » officialise sa venue, le dénouement de la crise se profile enfin à l’horizon.

Comme tout le monde le sait, la JSK a souffert d’une crise financière aiguë depuis l’entame de la saison. Ce qui s’est répercuté négativement sur les résultats de l’équipe. Il faut dire aussi que l’absence de l’argent a également créé un malaise dans le vestiaire. Ce qui a, d’ailleurs, incité les responsables du club de libérer certains joueurs à problèmes, entre autres Chemseddine Harrag et Hamza Zerdoum.