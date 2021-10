JSK – FAR de Rabat : les Canaris vont-ils déclarer forfait ?

Dans le cadre du deuxième tour de l’édition 2022 de la compétition africaine, le club de football kabyle, la JSK, devra confronter en aller-retour le club marocain des Forces Armées Royales de Rabat (AS FAR).

En effet, le premier match aller est prévu pour le 16 octobre de l’année en cours au Maroc, précisément à Rabat, tandis que le matche retour est programmé pour le 24 octobre 2021 à Tizi-Ouzou.

Cependant, l’équipe kabyle ne peut pas se déplacer à Rabat, en raison de la fermeture des frontières entre l’Algérie et le Maroc, et la récente décision des autorités algériennes de fermer l’espace aérien aux avions marocains.

Sur ce, la direction de la JS Kabylie a appelé les autorités algériennes pour trouver une solution à ce problème de déplacement à Rabat, et leur réserver un vol spécial, afin d’affronter le représentant marocain, mais en vain.

La direction de la JSK menace de déclarer forfait

Ne trouvant à quel saint se vouer, les responsables de la JSK, à leur tête le président Yazid Yarichène, menacent carrément de déclarer forfait dans le cas où le Ministère de la Jeunesse et des Sports ne met pas à leur disposition un vol spécial afin de rejoindre le Maroc et jouer le match aller de la Coupe de la CAF 2022 face aux FAR.

« Comme tout le monde le sait, les frontières entre l’Algérie et le Maroc sont fermées et sans un vol spécial, on ne pourra pas rallier le Maroc. Autrement dit, on risque de déclarer forfait », a déclaré le président de la JSK Yazid Yarichène, au quotidien Compétition.

« J’avoue qu’on n’a pas d’autres choix devant nous et c’est pour cela qu’on a saisi le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la FAF, mais on n’a reçu aucune réponse pour le moment. J’espère qu’il y aura du nouveau dans les prochaines heures », a ajouté le président.

Il est utile de rappeler que la JS de Kabylie n’a jamais déclaré forfait et elle a toujours honoré le football algérien au niveau continental.