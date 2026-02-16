JS Kabylie : pris à partie par des supporters à Zanzibar, Zinnbauer dénonce « insultes et crachats »

Pris à partie par un groupe de supporters en Tanzanie à l’issue du match face à Young Africans, l’entraineur de la JS Kabylie Josef Zinnbauer sort de son silence. Il explique ce qui s’est passé et raconte sa version.

La JS Kabylie a achevé la phase de poules de la Ligue des champions africaine sur une mauvaise note. En déplacement au stade Amaan face à Young Africans, elle a subi une lourde défaite (0-3), confirmant leurs difficultés dans ce « groupe de la mort ». Avec seulement trois points au compteur, la formation kabyle quitte la prestigieuse compétition continentale comme le maillon faible de la poule, laissant derrière lui des supporters profondément déçus.

Mais ce n’est pas seulement la performance sur le terrain qui a marqué les esprits. Après le match, un groupe de supporters a interpellé le coach Josef Zinnbauer à la sortie du stade, donnant lieu à des échanges tendus et virulents. Une vidéo de la scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant la polémique et poussant Zinnbauer à réagir.

Dans une stroy publiée sur son compte Instagram, le technicien allemand a tenu à clarifier sa position : « Je tiens à préciser que je ne me suis en aucun cas comporté de manière irrespectueuse envers nos supporters ni prononcé le moindre mot mal placé. Au contraire, j’ai essayé à deux reprises d’aller vers eux et d’expliquer la situation. » Il a ajouté : « Le service de sécurité m’a retenu et m’a demandé de me rendre directement en conférence de presse. ».

Zinnbauer a également souligné l’importance de sa relation avec les fans : « Depuis mon arrivée au club, j’entretiens une relation forte et sincère avec nos supporters. »

Isultes et crachats, les graves révélations de Zinnbauer

Cependant, Josef Zinnbauer a fait une grave révélation. Il assure que lui et son adjoint ont fait l’objet d’insultes et que ce dernier a été craché dessus. Il n’a pas caché sa frustration face à certains comportements.« Moi et mon adjoint Marc avons été gravement insultés. Et Marc a même été craché dessus, ce qui dépasse les limites. », dénonce-t-il.

Le coach a conclu en appelant à l’unité et au respect mutuel : « Je sais que la grande majorité des supporters soutient l’équipe avec passion et respect. Restons unis et respectueux, même dans les moments difficiles. ».

Avenir du club et bilan sportif

Sportivement, la campagne de la JS Kabylie a été marquée par une défense fragile, un manque de réalisme offensif et une incapacité à rivaliser avec des équipes expérimentées à ce niveau. L’élimination précoce relance les questions sur le projet du club et sur l’avenir du staff technique, confronté à la pression médiatique et populaire.

La direction kabyle devra maintenant tirer les leçons de cette campagne douloureuse pour reconstruire l’équipe et retrouver la confiance de ses supporters, en espérant que ces tensions resteront un épisode isolé et que l’unité du club prévaudra dans les prochains défis.

