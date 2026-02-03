JS Kabylie : Mobilis procède à un grand changement au club

Comme il fallait s’y attendre, le propriétaire de la JS Kabylie, Mobilis, a procédé ce matin à un grand changement au sein de l’organigramme administratif du club. La société étatique de téléphonie mobile promet de révolutionner le club phare de la Kabylie.

La société Mobilis, propriétaire du club de la JS Kabylie, a annoncé ce mardi une série de décisions importantes et exceptionnelles, prises lors des travaux de l’assemblée générale extraordinaire tenue ce matin au siège de la société, au quartier des Affaires à Bab Ezzouar (Alger).

Parmi ces décisions, Mobilis a acté la fin de mission du président du conseil d’administration, El Hadi Ould Ali, ainsi que celle du directeur sportif Hakim Medane et de son adjoint Karim Doudane. Des mesures justifiées par la société propriétaire comme une nécessité urgente de remettre de l’ordre au sein du club et de redresser la trajectoire, après les résultats décevants enregistrés par l’équipe cette saison.

Boudja nommé nouveau PCA

Dans un communiqué officiel, Mobilis a également annoncé la nomination d’Adel Boudja, cadre supérieur de l’entreprise, au poste de nouveau président du conseil d’administration, en remplacement d’El-Hadi Ould-Ali. Par ailleurs, la société a décidé de créer un poste de directeur technique sportif, en lieu et place de celui de directeur sportif général occupé par Hakim Medane. Un appel à candidatures sera lancé pour pourvoir ce poste, selon des critères qui seront communiqués ultérieurement.

La société propriétaire a également révélé, dans le même communiqué, sa décision de mettre en place un Conseil d’orientation, de formation, de partenariat et d’investissement sportif. Selon elle, cette nouvelle instance sera une structure indépendante directement rattachée au conseil d’administration, regroupant des compétences sportives et managériales capables et disposées à apporter une réelle plus-value au club, afin de l’élever au rang des grandes équipes.

Conséquences des résultats décevants

Ces décisions interviennent comme la conséquence logique de l’échec du trio limogé à hisser le niveau de l’équipe sur le plan national, que ce soit en Ligue 1 professionnelle ou en Coupe d’Algérie, compétition que le club a quittée prématurément après une élimination surprise face à l’USM El Harrach. À cela s’ajoute la menace d’une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.

Et ce, malgré le budget conséquent débloqué cette saison pour le renforcement de l’effectif, le versement de salaires et émoluments astronomiques ainsi que l’encadrement technique. Des investissements qui n’ont pas été traduits par des résultats positifs sur le terrain, ce qui a précipité l’intervention de la société propriétaire et l’adoption de ces décisions exceptionnelles.

