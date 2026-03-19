JS Kabylie : limogé, Zinnabuer quitte le club

La page Josef Zinnbauer s’est officiellement tournée. Le technicien allemand a été limogé hier soir, au lendemain de la défaite concédée à domicile face à la JS Saoura (0-1), dans un match qui aura été celui de trop. Une décision attendue au vu des derniers résultats décevants de l’équipe, qui ont fini par inciter la direction kabyle de mettre un terme à son aventure.

Arrivé avec des ambitions et un projet de jeu bien défini, Josef Zinnbauer n’aura finalement pas réussi à installer une dynamique durable. Son passage sur le banc des Canaris aura duré environ 14 mois, une période marquée par des hauts mais surtout des bas ces dernières semaines. L’équipe a progressivement perdu en efficacité et en confiance, enchaînant les contre-performances, notamment à domicile, ce qui a fortement irrité les supporters et les dirigeants.

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La défaite face à la JS Saoura a été le point de rupture. Dans un stade acquis à leur cause, la JSK a livré une prestation décevante, incapables de réagir après avoir encaissé l’unique but de la rencontre. Un revers de trop pour une formation qui peine à retrouver son lustre d’antan et qui se retrouve désormais engluée dans le ventre mou du classement.

Le message d’adieu émouvant de Zinnbauer

Avec 28 points au compteur, la JS Kabylie occupe actuellement la 9e place du championnat, une position loin des attentes d’un club habitué à jouer les premiers rôles. Face à cette situation, les responsables n’ont pas hésité à trancher dans le vif en procédant à un changement à la tête du staff technique, dans l’espoir de provoquer un électrochoc et relancer la machine.

Au moment de faire ses adieux, Zinnbauer n’a pas caché son émotion. « Il m’est difficile d’écrire ces mots… Mon passage à la JS Kabylie a été intense, émotionnel et rempli de moments inoubliables. Nous avons combattu ensemble, souffert ensemble et célébré des victoires. C’est exactement pour cela que l’on vit le football. Je remercie l’équipe pour votre engagement, votre caractère et votre confiance au quotidien. Vous avez porté ce projet avec fierté. Merci également à tout le staff en arrière-plan : l’équipe médicale, les intendants et tous les employés. Le succès ne se construit jamais seul. », a-t-il écrit dans une story sur Instagram.

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Et d’ajouter : « Et tout particulièrement aux supporters de la JS Kabylie… Votre passion est exceptionnelle. Vos attentes sont élevées, et c’est exactement ce qui rend ce club si grand. Vous vivez ce club avec fierté, avec cœur et avec une énergie que l’on ne peut pas expliquer… seulement ressentir. Le football apporte des émotions, des hauts et des bas. Mais ce que je retiens avant tout, c’est le respect que j’ai pour vous et l’honneur d’avoir représenté ce club devant vous. Je pars avec respect, fierté et beaucoup de gratitude. Ce chapitre se ferme, mais les souvenirs restent ».

L’avenir de la JS Kabylie

Désormais, la direction kabyle est tournée vers l’avenir. La priorité est de désigner rapidement un nouvel entraîneur capable de redresser la barre et de redonner confiance à un groupe en perte de repères. Le défi s’annonce de taille, tant sur le plan mental que sportif, à l’approche d’une phase décisive de la saison.

Pour la JS Kabylie, l’heure est à la reconstruction. Le départ de Zinnbauer marque peut-être la fin d’un cycle, mais aussi le début d’un nouveau chapitre que les supporters espèrent plus glorieux.

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