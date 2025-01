JS Kabylie : la direction du club descend en flammes Benchikha

Ayant annoncé sa démission avant même qu’elle ne soit entérinée par le conseil d’administration du club, Abdelhak Benchikha a accusé les supporters de la JSK d’être l’origine de son départ. La direction du club a riposté via un communiqué et le moins que l’on puisse dire, elle a épinglé le désormais ex-coach de l’équipe.

À l’issue du match face à l’ES Guelma en Coupe d’Algérie, disputé vendredi passé, Abdelhak Benchikha a annoncé sa démission de son poste d’entraineur de la JS Kabylie. Mais il s’est permis à accorder des interviews aux médias algériens avant même que sa démission ne soit entérinée par le conseil d’administration du club. Il a accusé ouvertement les supporters d’être l’origine de son départ suite à la grande pression qu’ils ont exercée depuis l’entame de la saison.

Une fois la démission entérinée par le CA, la direction du club phare de la Kabylie a riposté via un communiqué officiel. D’abord, elle a reproché à Benchikha la façon par laquelle il a démissionné. « La JSK a toujours privilégié des voies de communication officielles et estime que l’annonce de cette démission à la presse, sans consultation préalable, témoigne, pour le moins, d’un manque de considération envers le club, ses dirigeants et, surtout, ses supporters », lit-on au début du communiqué.

La direction kabyle ne s’arrête pas là. En effet, elle a également reproché à l’ex-coach un manque de sérieux et de professionnalisme. « Par ailleurs, attribuer cette démission à un supposé fait isolé impliquant un supporter ne fait preuve ni de sérieux, ni de profondeur, ni de professionnalisme ».

Dans son communiqué, la direction de la JSK apporte son soutien indéfectible aux supporters. « Les supporters ont pleinement le droit d’être exigeants envers les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs du club (…) Nous apportons tout notre soutien moral à nos supporters en ces moments d’attaques systématiques contre eux et contre leur prestigieux club à l’histoire enracinée. Nous dénonçons aussi les tentatives de les prendre pour boucs émissaires des revers et des manquements des personnes ».



La JSK résilie le contrat de Ouattara

Par ailleurs, la direction de la JS Kabylie a acté le départ d’un premier joueur lors de ce mercato hivernal. Djibril Ouattara, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a officiellement résilié son contrat à l’amiable.

« La JS Kabylie informe ses supporters et l’opinion publique de la libération de son désormais ex-joueur, Djibril Ouattara. Le président du club M El Hadi Ould Ali a signé, en début de soirée, la résiliation du contrat du joueur, actant officiellement son départ », a annoncé le club sur sa page facebook officielle.

Il faut dire que la résiliation du contrat de l’attaquant burkinabé est comme une réponse indirecte à Abdelhak Benchikha qui a été derrière son recrutement. Mais il n’en demeure pas moins que les performances du joueur laissent à désirer.