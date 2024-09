JP Paris 2024 : Djelal en or, Saïfi remporte le bronze, l’Algérie se hisse vers la 22e place

Encore deux nouvelles médailles pour l’Algérie aux Jeux Paralympiques Paris-2024. C’est au tour de Safia Djelal de s’offrir la médaille d’or, tandis que Nassima Saïfi se contente du bronze. L’Algérie se hisse vers la 22e place au classement mondial.

C’est une matinée exceptionnelle pour les athlètes algériens aux Jeux Paralympiques Paris-2024. Après Skander Djamil Athmani au 400m/T13, Safia Djelal offre à l’Algérie une nouvelle médaille d’or. En effet, elle a remporté la finale du lancer de disque. Mieux, elle a réalisé un nouveau record paralympique avec un jet de 11,56 mètres.

Il s’agit de la 4e médaille d’or pour l’Algérie aux JP Paris-2024, après celles décrochées par Skander Djamil Athmani (100m/T13 et 400m/T13) et Nassima Saïfi dans le lancer de disque.

Saïfi se contente du bronze

La finale du lancer de poids a été également marquée par la participation d’une autre Algérienne, en l’occurrence Nassima Saïfi. Après avoir décroché l’or au lancer de disque, elle s’est contentée, cette fois-ci, de la médaille de bronze. En effet, elle n’a pu faire mieux qu’un jet de 10.74 mètres.

Le plus important, est que deux athlètes sont montées sur le podium, en l’occurrence Safia Djelal et Nassima Saïfi. Deux nouvelles médailles qui font hisser l’Algérie vers la 22e place au classement des Jeux Paralympiques Paris-2024, avec 7 médailles, 4 en or et 3 en bronze. On espère d’autres médailles pour la suite des JP, bravo à nos champions !