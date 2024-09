JP Paris 2024 : Athmani s’offre une nouvelle médaille d’or et met l’Algérie à la 29e place

Skander Djamil Athmani l’a encore fait ! Il s’offre une nouvelle médaille d’or et met l’Algérie à la 29e place au classement des Jeux Paralympiques Paris-2024. L’athlète algérien s’illustre de fort belle manière aux JP.

Ce matin, les regards des Algériens étaient rivés vers la finale du 400/T13 qui a connu la participation de Skander Djamil Athmani. Ce dernier, s’est encore une fois illustré, en achevant la course à la première place avec un chrono de 47.43″, synonyme de la médaille d’or.

Sur le podium de cette course, l’Algérien a devancé le Japonais, Fukunaga Ryota, (2e en 48.07″) et le Colombien, Bermudez Villar, (3e en 48.83″).

Ainsi, Athmani se distingue par une deuxième médaille d’or de ces Jeux. Il a déjà remporté la finale du 100 mètres/T13 dimanche dernier, avec un chrono de 10.42″.

Il s’agit de la cinquième médaille pour l’Algérie depuis l’entame de ces Jeux, après les deux en or de Athmani (100m/T13) et Nassima Saïfi, obtenue au Lancer du disque féminin (F57), et les deux bronzes remportés respectivement par Ahmed Mehideb au Lancer de Massue (F32) et Lynda Hamri au saut en longueur féminin (T12).

Par cette nouvelle médaille, notre pays a devancé la Turquie pour se hisser vers la 29e place au classement des Jeux Paralympiques Paris-2024.