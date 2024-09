JP Paris 2024 : Athmani offre la 2e médaille d’or à l’Algérie

Le sprinter Skander Athmani offre à l’Algérie la 2e médaille d’or aux Jeux Paralympiques Paris-2024. Il a dominé la finale du 100m/T13, en la terminant à la première place.

Parmi les grands espoirs de l’Algérie aux Jeux Paralympiques Paris-2024, c’est Skander Athmani. Ce dernier, était au niveau des attentes, en remportant la médaille d’or.

En effet, il a remporté la finale du 100 mètres/T13, disputée cette soirée au stade Saint-Denis. Il a réalisé un chrono 10.42.

Ainsi, le sprinter offre à l’Algérie la 2e médaille d’or depuis le début des JP, après celle décrochée par Nassima Saïfi dans le lancer de disque.

Lynda Hamri se contente du bronze

Concernant toujours la participation des athlètes algériens aux JP Paris-2024, Lynda Hamri a remporté la médaille de bronze au saut longueur (T12) des Jeux paralympiques de Paris-2024, lors de la troisième journée disputée dimanche au stade Saint-Denis.

Hamri aura réalisé sa meilleure performance de l’année. En effet, son bond a été mesuré à 5.30m au deuxième essai, dans un concours très relevé auquel ont pris part neuf concurrentes.

C’est l’Ukrainienne Oksana Zubkovska, détentrice du record du monde et paralympique, qui a décroché, sans surprise, la médaille d’or. Elle a réalisé un saut à 5.78m. L’Espagnole Sara Martinez (5.40m), quant à elle, a remporté la médaille d’argent.

Lors des deux précédents Jeux Paralympiques, Rio de Janeiro-2016 et Tokyo-2021, Lynda Hamri avait remporté la médaille de bronze, qui s’ajoute à l’argent des Jeux paralympiques de Londres en 2012, en plus d’une consécration en bronze aux championnats du monde et trois titres de vice-championne du monde depuis 2017.