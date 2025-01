Jours fériés en 2025 – Algérie : Voici le calendrier complet

Le calendrier des jours fériés 2025 est d’ores et déjà dévoilé, offrant aux Algériens de nombreuses occasions de se retrouver en famille et entre amis.

Ce document, attendu par de nombreux Algériens, détaille les dates des célébrations nationales et religieuses qui rythmeront l’année.

En effet, comme chaque année, le calendrier des jours fériés mêle les fêtes nationales, qui rappellent les grands moments de l’histoire algérienne, aux célébrations religieuses, profondément ancrées dans les traditions du pays.

Voici les jours fériés en Algérie en 2025

Ainsi, les Algériens pourront célébrer le Nouvel An, le Nouvel An amazigh, la Fête de l’Indépendance, mais aussi les fêtes musulmanes majeures comme l’Aïd el-Fitr et l’Aïd el-Adha.

Nouvel An : Mercredi 01 janvier 2025

Mercredi 01 janvier 2025 Nouvel An Amazigh (Yennayer) : dimanche 12 janvier 2025

dimanche 12 janvier 2025 Fête du Travail : Jeudi 01 mai 2025

Jeudi 01 mai 2025 Fête de l’indépendance du 5 Juillet 1962 et de la jeunesse : samedi 05 juillet 2025

samedi 05 juillet 2025 Anniversaire de la révolution 1er Novembre 1954 : Samedi 01 novembre 2025

Les Fêtes religieuses en Algérie en 2025

Notons que les fêtes religieuses sont basées sur le calendrier lunaire et sous réserves de confirmation par les autorités compétentes. Voici les prévisions pour 2025 :

Aid El Fitr (fin de ramadan – عيد الفطر) : Lundi 31 mars, mardi 01 avril et mercredi 02 avril 2025 (3 Jours).

(fin de ramadan – عيد الفطر) : Lundi 31 mars, mardi 01 avril et mercredi 02 avril 2025 Aid El Adha ( fête de sacrifice – عيد الأضحى) : Vendredi 06 juin, samedi 07 juin et dimanche 08 juin 2025 (3 Jours).

( fête de sacrifice – عيد الأضحى) : Vendredi 06 juin, samedi 07 juin et dimanche 08 juin 2025 Jour de l’an Hégirien (Aoual Moharam ( أول محرم ) : Jeudi 26 juin 2025

(Aoual Moharam ( أول محرم ) : Jeudi 26 juin 2025 Achoura (10 ème jour de Moharem – عاشوراء) : samedi 05 juillet 2025

(10 ème jour de Moharem – عاشوراء) : samedi 05 juillet 2025 Al-Mawlid Al-Nabawi : jeudi 4 septembre 2025

Les vacances scolaires en Algérie en 2025

Le ministère de l’Éducation nationale a également dévoilé le calendrier des vacances scolaires pour l’année 2025. Les élèves pourront ainsi profiter de plusieurs périodes de repos tout au long de l’année :

Vacances d’automne : du mardi 29 octobre et prendront fin le dimanche 3 novembre

: du mardi 29 octobre et prendront fin le dimanche 3 novembre Vacances d’hiver : du 19 décembre au 5 janvier 2025.

: du 19 décembre au 5 janvier 2025. Vacances de printemps : du 20 mars au 6 avril 2025.

: du 20 mars au 6 avril 2025. Vacances d’été : À partir de 10 juillet 2025 (avec des dates de fin pouvant varier selon les régions).

En somme, l’année 2025 s’annonce riche en événements pour les Algériens. Ce calendrier des jours fériés offre un aperçu complet des célébrations qui marqueront l’année et permettra à chacun de planifier ses activités en conséquence.