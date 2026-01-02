Journée sans voitures à Alger-Centre : la Wilaya redonne vie à la place de la Grande Poste

Dans le cadre du programme d’animation de la ville d’Alger durant les vacances scolaires hivernales, la commune d’Alger Centre a vibré ce vendredi au rythme d’une tarentelle culturelle, artistique et sportive. Cette initiative, placée sous l’égide du Ministre et Wali d’Alger, Monsieur Mohamed Abdennour Rabehi, a transformé le centre-ville en un vaste espace de liberté et de partage.

Ce vendredi, les moteurs se sont tus pour laisser place aux éclats de rire et à la créativité. En application des orientations de la Wilaya d’Alger, la municipalité d’Alger-Centre a organisé une nouvelle édition de la « Journée sans voitures ». L’objectif : offrir aux Algérois, et particulièrement aux enfants en vacances, un environnement sain et sécurisé pour se réapproprier les artères historiques de la capitale.

Le point névralgique de l’événement se situait au niveau de la place de la Grande Poste. Ce monument emblématique a servi de toile de fond à un déploiement impressionnant d’activités. Des tentes blanches ont été dressées pour abriter divers ateliers, tandis que le bitume, habituellement saturé par le trafic, a été recouvert de tapis de jeux et d’installations ludiques.

Parmi les activités phares, on pouvait observer des ateliers de peinture en plein air : sous des arches colorées, de nombreux enfants se sont installés devant des chevalets pour exprimer leur talent artistique. Ensuite, des aires ont été délimitées par des clôtures multicolores ont permis aux plus petits de profiter de jeux de société géants et de tapis d’éveil sous le regard bienveillant des parents. Enfin, des clowns et des troupes d’animation ont déambulé dans la foule, créant une ambiance de kermesse urbaine.

Journée sans voitures : l’artisanat et la convivialité au pied des immeubles

L’événement ne s’est pas limité au divertissement des enfants. Une dimension économique et artisanale a également été intégrée. Des étals recouverts de nappes vertes ont été installés le long des trottoirs, proposant des bijoux artisanaux, des accessoires de mode et des produits du terroir. Cette foire à ciel ouvert a permis aux artisans locaux de bénéficier d’une visibilité exceptionnelle auprès d’une foule dense de promeneurs.

Les citoyens, venus en nombre des quatre coins de la capitale, ont profité de cette météo clémente pour redécouvrir l’architecture blanche d’Alger sans la nuisance sonore et visuelle des véhicules.

Au-delà de l’aspect festif, cette initiative s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à l’environnement. En libérant le centre-ville de la pollution automobile, même pour une journée, les autorités locales marquent leur volonté de promouvoir des modes de vie plus durables.

Le succès populaire de cette édition témoigne alors de l’attachement des Algérois à ces moments de convivialité urbaine. Alors que les vacances hivernales se poursuivent, le programme d’animation de la Wilaya d’Alger promet encore de nombreux rendez-vous pour dynamiser la vie culturelle de la cité.