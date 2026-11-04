Journée nationale de l’exportation : 33 wilayas expédient vers 57 pays

Trente-trois wilayas, cinquante-sept destinations étrangères et une seule date : ce samedi, l’Algérie organise sa Journée nationale de l’exportation.

L’annonce émane du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, qui pilote l’opération avec le concours du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. L’information a été rendue publique ce mercredi, à quelques jours seulement des festivités du 1er novembre.

La Journée nationale de l’exportation mobilise 33 wilayas

L’événement repose sur une logique de simultanéité. Depuis trente-trois wilayas du pays, des cargaisons de produits fabriqués localement prendront la direction de cinquante-sept marchés extérieurs. Les walis sont directement associés au dispositif, ce qui explique l’implication du département de l’Intérieur dans la coordination.

Cette méthode n’est pas inédite. Les autorités ont déjà testé la formule des opérations groupées, notamment lorsque cinq expéditions d’électroménager algérien ont visé six pays depuis Sétif, Bordj Bou Arréridj et El Tarf. La différence tient ici à l’échelle : jamais autant de territoires n’avaient été associés à un même coup d’envoi.

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Un symbole économique adossé au 72e anniversaire du 1er Novembre

Le calendrier n’a rien d’un hasard. En plaçant cette opération dans le sillage des commémorations du déclenchement de la Révolution, le gouvernement associe mémoire historique et ambition industrielle. L’idée consiste à faire de la conquête des marchés étrangers un prolongement contemporain de la souveraineté nationale.

D’autres initiatives accompagnent ces célébrations, qu’il s’agisse de la remise de clés de logements à des centaines de familles algéroises ou de messages institutionnels adressés à la population. L’exportation s’ajoute ainsi à une séquence politique chargée.

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Les exportations hors hydrocarbures gagnent du terrain

Derrière l’opération de samedi se profile un objectif martelé depuis plusieurs années : réduire la dépendance du pays aux recettes pétrolières et gazières. Le ministre Kamel Rezig défend régulièrement cette orientation, qu’il a d’ailleurs exposée devant une délégation du Fonds monétaire international reçue au siège de son département.

Les résultats commencent à se lire dans les chiffres. L’Association nationale des exportateurs algériens évoque une progression par rapport aux cinq milliards de dollars du précédent exercice, portée par une demande croissante pour les produits estampillés Made in Algeria. Ciment, verre, céramique, cosmétiques ainsi que l’agroalimentaire figurent parmi les familles de produits les plus sollicitées.

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La Tunisie et la Libye restent les clients les plus réguliers. Mais la carte s’élargit vers l’Afrique subsaharienne et l’Europe. L’été dernier, des climatiseurs produits à Bordj Bou Arréridj ont pris la direction de l’Espagne, une première percée européenne pour cette filière jusqu’alors cantonnée au Maghreb et au Moyen-Orient.

Un maillage territorial pensé pour les opérateurs locaux

L’implication de trente-trois wilayas traduit une volonté de ne pas concentrer l’effort sur quelques pôles industriels historiques. Des régions intérieures et frontalières se retrouvent intégrées au dispositif, avec l’espoir de faire émerger de nouveaux exportateurs en dehors des bassins traditionnels du nord.

Les pouvoirs publics misent également sur la diversification sectorielle. Le ministre a plusieurs fois invité les industriels à élargir leur gamme, notamment vers les besoins de l’hôtellerie, du tourisme et des entreprises. Une manière d’éviter que l’exportation ne repose sur une poignée de produits.

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