Journée nationale de la ville 2024 : BELUX organise une journée d’étude à Oran

À l’occasion de la Journée nationale de la ville, l’entreprise d’éclairage BELUX, en collaboration avec le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, organise une journée d’étude autour de la thématique de la qualité de vie dans les villes algériennes.

Intitulée « Qualité de vie et compétitivité de la ville : quelle réalité et quelles perspectives pour les villes algériennes ? », cette journée d’étude aura lieu à l’Hôtel Royal d’Oran, le mardi 20 février 2024, à 8h30.

Le thème de la ville a constitué un vaste domaine d’intérêt et d’étude pour la plupart des disciplines scientifiques, des acteurs politiques, des intellectuels, des romanciers et des artistes. C’est une source d’inspiration et de réflexion, mais aussi une ressource économique et financière importante, en plus d’être un moteur de discussion et d’action politique.

Ainsi, le perception de BELUX de la ville est envisagée sous deux points de vue : celui du citoyen ou habitant de la ville, et celui du professionnel, c’est-à-dire du spécialiste. Cette vision globale contribue à améliorer la qualité de vie de nos villes en souffrance qui, à cause de nombreux dysfonctionnements, se sont transformées en « villes dortoirs »

Tandis que les métropoles internationales cherchent à être des villes dotées de capacités compétitives, du niveau local au national puis à l’international, pour assurer la croissance économique, offrir des opportunités d’emploi et améliorer le niveau et la qualité de vie.

Ainsi, tous les efforts sont conjugués pour rendre ces villes compétitives, en activant l’économie, notamment avec les partenaires privés, les acteurs sociaux, les responsables politiques, les élus locaux, les universités et les centres de recherche.

Cette démarche vise à créer une recette permettant de réaliser la transformation fonctionnelle de la ville. Un rapport de la Banque mondiale indique : « Faire en sorte que les villes compétitives se distinguent non pas par le choix de mesures politiques et de réformes, mais avant tout par la manière dont elles font avancer les choses ».

De ce point de vue, cette rencontre est axée sur la réflexion et le changement de la ville algérienne, notamment les villes de l’intérieur et du Sud, qui souffrent de la marginalisation, d’une mauvaise planification, d’une expansion urbaine incontrôlée et de la diminution des espaces verts (ou de leur absence).

En parallèle, on assiste à l’accroissement du taux du chômage, de la pauvreté, de la délinquance des jeunes et d’autres fléaux qui ont transformé les villes en points de tension et de pression, au lieu d’être des espaces qui attirent et stimulent le développement durable.

C’est pourquoi BELUX essaye de susciter un débat réaliste sur les villes algériennes en général et les villes de l’intérieur et du Sud qui se sont formées après l’indépendance, à travers deux concepts : une ville compétitive et à la qualité de vie, selon de multiples approches et dimensions.

Le débat aura lieu entre un groupe d’élites académiques et une entreprise économique avec un point de vue prospectif, comme un projet qui comprend plusieurs rencontres, conférences, forums scientifiques et projets de recherche.