Journée mondiale du diabète : Novo Algérie mise sur l’information et le dépistage

En Algérie, près de 1,5 million d’adultes ignorent qu’ils souffrent de diabète. Pas de symptôme visible, pas de diagnostic, juste une fatigue qu’on met sur le compte du quotidien ou une soif qu’on ne questionne jamais. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, Novo Algérie appelle à renforcer l’information, le dépistage et la prévention.

Un chiffre résume à lui seul l’ampleur du défi algérien : environ 1,5 million de personnes vivent avec le diabète sans le savoir. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, fixée au 14 novembre, Novo Algérie appelle à intensifier l’effort d’information, de dépistage et de prévention, et oriente le public vers la plateforme mondiabete.dz.

Le thème retenu cette année par la communauté internationale, « Early action on diabetes », insiste sur une idée simple : plus le diagnostic arrive tôt, plus la trajectoire de la maladie peut être infléchie. Reconnaître les signaux, consulter sans attendre, accéder à une prise en charge adaptée. Trois leviers qui changent la donne.

Le diabète touche 17,5 % des adultes en Algérie

Les estimations les plus récentes de l’International Diabetes Federation chiffrent à près de 4,8 millions le nombre d’adultes de 20 à 79 ans concernés sur le territoire national. Rapportée à la population, la prévalence standardisée selon l’âge grimpe à 17,5 %. Autrement dit, près d’un adulte sur six.

La part des cas ignorés inquiète davantage les spécialistes. Elle atteint 31,7 % des personnes diabétiques, soit environ un million et demi d’Algériens qui n’ont jamais reçu de diagnostic. Ces patients avancent sans traitement, sans suivi, et parfois sans le moindre soupçon.

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Une maladie qui progresse sans bruit

La difficulté tient à la nature même du diabète de type 2. Il s’installe par étapes, souvent sans douleur ni gêne notable. Beaucoup de patients découvrent leur état à l’occasion d’un bilan de routine, voire après l’apparition d’une complication.

Certains signaux méritent pourtant qu’on s’y arrête. Une soif qui ne passe pas, des mictions trop fréquentes, une fatigue qui s’installe, une perte de poids que rien n’explique, une vision devenue floue. Devant ces manifestations, l’avis d’un professionnel de santé permet de gagner un temps précieux.

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L’OMS place le diagnostic précoce au centre de la mobilisation

À l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 40 % des personnes diabétiques ignorent leur situation. L’institution insiste sur un point : identifier la maladie ne suffit pas. Encore faut-il garantir l’accès aux soins, au traitement et à un suivi de qualité.

L’organisation onusienne met aussi l’accent, pour cette édition 2026, sur la dimension humaine de la prise en charge. Écoute, empathie, soutien. Autant de mots qui contrastent avec la stigmatisation dont souffrent encore de nombreux patients, trop souvent réduits à leur pathologie ou culpabilisés pour leur mode de vie.

Novo Algérie ouvre un espace d’information grand public

« Vivre avec le diabète commence par mieux le comprendre. Mieux connaître sa maladie aujourd’hui, c’est pouvoir réagir plus tôt, faire des choix éclairés et adopter durablement des habitudes bénéfiques pour sa santé », souligne la Dr Sabrina Boukrif, directrice médicale de Novo Algérie. Celle-ci avait déjà détaillé, lors d’un entretien consacré à la recherche clinique et aux maladies chroniques, les enjeux de la prise en charge au long cours.

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Le laboratoire invite le public à consulter mondiabete.dz, un espace pensé pour répondre aux interrogations courantes sur les facteurs de risque, les signes d’alerte et les gestes du quotidien. Quelques minutes suffisent, rappelle Novo Algérie, pour s’approprier les bases.

C’est tout le sens de cette Journée mondiale du diabète : transformer la sensibilisation en réflexes concrets. Parler du dépistage avec son médecin, ajuster progressivement son alimentation, bouger davantage. Un changement durable commence là, par une meilleure compréhension.

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