La célébration officielle de la Journée mondiale du diabète s’est tenue mardi 17 novembre au ministère de la Santé. À cette occasion, la 47e mission de la clinique mobile « Driving Change » a été lancée, avec des actions de proximité prévues dans les wilayas de Naâma et d’El Bayadh.

Alger, le 17 novembre 2026. Sous le haut patronage du ministre de la Santé, le professeur Mohamed Seddik Aït Messaoudène, une cérémonie officielle s’est tenue hier au siège du ministère à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée chaque année le 14 novembre. Ce rendez-vous a réuni les acteurs engagés dans la prévention et la prise en charge de cette maladie autour d’un objectif commun. Celui de renforcer la sensibilisation, favoriser le dépistage précoce et rapprocher les actions de prévention des citoyens algériens.

À cette occasion, le ministère de la Santé a donné le coup d’envoi de la 47e mission de la clinique mobile « Driving Change ». Menée en partenariat avec Novo Algérie, cette nouvelle mission traduit la mobilisation autour de la Journée mondiale du diabète en actions concrètes sur le terrain, au plus près des populations.

🟢 À LIRE AUSSI : Journée mondiale du diabète : Novo Algérie mise sur l’information et le dépistage

Cette mobilisation intervient dans un contexte où le diabète demeure un enjeu majeur de santé publique. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 589 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans vivaient avec cette maladie dans le monde en 2024. Soit 11,1 % de cette population. En Algérie, leur nombre était estimé à plus de 4,7 millions la même année.

Journée mondiale du diabète : Novo Algérie déploie sa clinique mobile à Naâma et El Bayadh

À cette occasion, le Dr Djamel Fourar, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, a déclaré : « La Journée mondiale du diabète nous rappelle que la prévention, le dépistage précoce et l’éducation à la santé comptent parmi nos leviers les plus efficaces pour réduire le fardeau du diabète et de ses complications. À travers des actions concrètes comme la clinique mobile “Driving Change”, nous rapprochons ces services essentiels de nos concitoyens. Notamment dans les régions où l’accès aux soins peut être parfois limité. Ce partenariat public-privé de longue date illustre comment une action coordonnée peut traduire les priorités nationales en matière de prévention en services concrets au bénéfice des populations à travers tout le territoire national ».

De son côté, le Dr Amine Dahaoui, directeur général de Novo Algérie, a souligné : « Depuis 15 ans, notre partenariat avec le ministère de la Santé est porté par une ambition commune. Améliorer l’accès à la prévention, au dépistage et aux soins pour les populations à travers l’Algérie. À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, les missions menées à Naâma et El Bayadh réaffirment notre engagement à travailler aux côtés des autorités de santé publique. Au plus près des citoyens, afin de favoriser un diagnostic plus précoce et de contribuer à prévenir les complications graves. Ensemble, nous transformons la sensibilisation en actions concrètes, avec un impact durable. »

🟢 À LIRE AUSSI : Diabète de type 2 : comment prévenir les complications qui touchent les yeux, le cœur et les reins ?

Driving Change à Naâma et El Bayadh : deux étapes pour rapprocher le dépistage des citoyens

Après son lancement officiel à Alger, la clinique mobile fera escale à Mécheria, dans la wilaya de Naâma, du 20 au 22 novembre. Avant de poursuivre sa mission à El Bayadh du 24 au 26 novembre. Elle proposera gratuitement des actions de sensibilisation, de dépistage, d’éducation thérapeutique et d’orientation médicale.

Menée sous l’égide de la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé. En collaboration avec les directions de la santé et de la population des deux wilayas, la campagne vise à renforcer la prévention du diabète, des maladies cardiovasculaires et de l’obésité.

🟢 À LIRE AUSSI : Peut-on prévenir le diabète de type 2 ? Les explications du Pr Adlen Zaamouche

Le programme prévoit notamment :

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Des séances de sensibilisation et d’éducation thérapeutique ;

La mesure de la glycémie et le dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) ;

La mesure de la tension artérielle et le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) ;

Des examens biologiques et des consultations médicales adaptés aux résultats du dépistage.

Lorsque les résultats laissent suspecter un diabète, l’équipe médicale propose gratuitement des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic. Elle oriente ensuite les personnes concernées vers des médecins spécialistes de la région afin d’assurer leur suivi. Une équipe pluridisciplinaire accompagne les patients tout au long de la mission.

170 000 visiteurs accueillis en quinze ans par la clinique mobile

Lancée en 2011, la clinique mobile « Driving Change » est le fruit d’un partenariat entre le ministère de la Santé et Novo Algérie. Depuis, elle sillonne le pays. Elle rapproche les services de prévention et de dépistage des populations, notamment dans les régions éloignées.

En quinze ans, elle a accueilli près de 170 000 visiteurs. Plus de 63 000 personnes diabétiques ont bénéficié de ses services. La clinique a également permis de diagnostiquer plus de 8 000 nouveaux cas.

À Béjaïa, ses équipes ont mené une mission exceptionnelle après les incendies qui ont touché la région. Elles ont accueilli près de 2 000 personnes dans 12 localités. Elles ont aussi assuré des prestations en psychologie et en pédiatrie.

🟢 À LIRE AUSSI : Comprendre le diabète avec le Pr Adlen Zaamouche : définition, symptômes et risques

Avec ces 47e et 48e missions à Naâma et El Bayadh, le ministère de la Santé et Novo Algérie poursuivent leur engagement. Leur action vise à rapprocher le dépistage des citoyens, à favoriser le diagnostic précoce et à améliorer l’orientation des patients.