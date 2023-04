Journée mondiale de l’hémophilie : Interview du Pr Nekkal chef de service d’hématologie au CHU de Béni-Messous

Dans cette vidéo, le Pr Md Salim NEKKAL, Professeur et Chef de service d’hématologie et du centre de transfusion sanguine au CHU Isaad Hassani de Beni Messous, revient sur la nécessité de sensibiliser au sujet de l’hémophilie à un large public et de faire comprendre les difficultés auxquelles les patients hémophiles et leurs familles sont confrontés au quotidien surtout en cette période de la fin du ramadan avec la circoncision dans des conditions optimales.

Pour rappel, l’hémophilie, une maladie rare et héréditaire, se traduisant par une impossibilité pour le sang de coaguler. L’hémophilie est un trouble de la coagulation, c’est une maladie hémorragique rare, due à une anomalie de la coagulation sanguine. Les personnes atteintes d’hémophilie saignent plus longtemps parce que leur sang ne contient pas assez de facteur de coagulation, une protéine présente dans le sang et qui a pour fonction de maîtriser les hémorragies.