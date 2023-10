Journée mondiale de l’enseignant : Tebboune présente ses félicitations

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité aujourd’hui, le jeudi 5 octobre 2023, les enseignants et les professeurs à l’occasion de leur Journée mondiale, soulignant leur rôle dans l’édification desgénérations.

« Je tiens à adresser mes meilleurs vœux et ma profonde estime à Mesdames et Messieurs les enseignants et professeurs, à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre, en reconnaissance de leur rôle dans l’édification des générations et dans le développement de leurs compétences, en vue d’assurer l’avenir de l’Algérie de demain », a écrit le Président Tebboune sur son compte X (ex-Twitter).

أتوجه بخالص التهاني و بالغ التقدير للسيدات و السادة المعلمين والأساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق 05 أكتوبر، عرفانا بدورهم في بناء الأجيال وتطوير كفاءاتهم لضمان مستقبل جزائر الغد. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 5, 2023

Le ministre de l’Éducation évoque la situation des enseignants

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, mercredi à Alger, que garantir l’équité et la dignité à l’enseignant s’inscrit au cœur des priorités de l’Etat algérien dans l’Algérie nouvelle.

Lors d’une cérémonie à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, qui s’est déroulée en présence du conseiller du président de la République, chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, des membres du gouvernement et des cadres de l’Etat, M. Belaabed a salué « les décisions courageuses et importantes prises à maintes occasions par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont la titularisation des enseignants contractuels du secteur de l’éducation ».

Il s’agit également « de l’amélioration de la situation socioprofessionnelle des personnels du secteur et la révision du statut particulier de l’enseignant, en application des engagements du président de la République dans le cadre de la réforme du système éducatif », en sus de la révision des salaires des enseignants au début de l’année 2023.