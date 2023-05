Journée mondiale de la liberté de la presse : entrevue Tebboune – médias diffusée ce soir

Les chaînes de télévision, publiques et privées, diffuseront ce soir (samedi 6 mai 2023), à partir de 21h00, l’intégralité de l’interview médiatique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

En effet, dans un communiqué rendu public, aujourd’hui, par la Présidence de la République informe que : « Vous pourrez suivre ce soir, à partir de 21h00, sur les chaînes de télévision, l’intégralité de la rencontre médiatique du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. »

Tebboune pointe du doigt RSF

Après de la cérémonie qu’il a présidé le mercredi 3 mai 2023 à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu son entrevue périodique aux représentants des médias nationaux.

En effet, en présence de plusieurs journalistes, le Chef de l’Etat a accordé une entrevue ou plusieurs sujets liés à la presse et sa liberté ont été abordés.

Un des sujets abordés par Tebboune, Reporters sans frontières (RSF). Le président de la République a d’abord fustigé l’acharnement de certaines organisations non gouvernementales (ONG) qui ne cessent de critiquer l’Algérie et de la classer parmi les pays ne respectant pas les libertés. Affirmant qu’il s’agit d' »allégations non fondées », le Chef de l’Etat a assuré que l’Algérie « croit en ses enfants ».

Certaines ONG, à l’instar de « Reporters sans frontières (RSF)« , publient des « classements au gré de leurs dirigeants », a-t-il souligné, affirmant que le « seul classement à prendre en compte est celui de l’ONU et de ses institutions ».