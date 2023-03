Journée internationale des droits des femmes : Tebboune adresse un message aux Algériennes

Le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à l’occasion de la journée internationale de la femme, correspondant au 8 mars.

Dans ce message le chef de l’Etat indique que :« Les femmes algériennes célèbrent la Journée internationale de la femme (08 mars), en continuant de relever les défis pour la construction d’un État moderne et d’une société caractérisée par la stabilité et la tranquillité. Elle est fière d’appartenir à un peuple libre et authentique, qui immortalise les sacrifices de ses filles, qui a enregistré les positions les plus fortes et les plus hautes significations de l’esprit patriotique, dans les épreuves les plus difficiles. »

Tebboune rappelle l’engagement des femmes algériennes

Le président de la République ajoute que : « La femme algérienne pendant la glorieuse révolution de libération a été un exemple de courage. Combattante et militante, son combat inspirant résonne comme un titre d’attachement à la liberté et à la dignité. Avec ses exploits, elle est devenue un symbole de l’attachement à sa patrie et d’honneur. Elle s’est engagée avec loyauté – dans un passé récent – à vaincre les maux du terrorisme barbare, qui visait à frapper l’État et ses institutions. Il n’est pas étonnant qu’il coule dans le sang des femmes algériennes qui portent ce grand héritage de gloire. L’esprit de challenge et la volonté de réussir… »

En outre, Abdelmadjid Tebboune a souligné qu’avec les expériences et les qualifications qu’elle a acquis, la femme algérienne mérite les responsabilités et les postes supérieur dans les départements et les institutions. Rappelant aussi que cette dernière excelle dans toutes les disciplines, les sciences et les branches les plus complexes des technologies modernes, dans les universités et les centres de recherche.