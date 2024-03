Journée internationale des droits des femmes : message de Tebboune aux Algériennes

Tebboune a souligné le rôle central des femmes dans la nouvelle Algérie En cette occasion, le président de la République a souligné que la nouvelle Algérie ne serait réalisée qu’en reconnaissant le rôle essentiel des femmes, avec leurs droits complets, leur dignité préservée et leur importance élevée.

Message de félicitations du Président Tebboune

En outre, selon le message de Tebboune, la femme algérienne célèbre son jour international (8 mars), renforçant son rôle dans la société avec sa forte volonté et sa fidélité constante envers l’Algérie. Elle progresse dans sa carrière et prouve sa compétence dans ses responsabilités.

Toujours d’après cette même source, la journée est une opportunité de louer son leadership dans de nombreux secteurs, contribuant significativement au développement durable, occupant des postes élevés dans l’éducation, la justice et la santé.

Ajoutant que les femmes, héritières des martyres, continuent à s’illustrer dans différents domaines, rappelant le sacrifice des pionnières telles que Zohra Drif Bitat et Louiza Ighil Ahriz. Elles ont été un modèle pendant les jours sombres de l’histoire, confrontant courageusement le terrorisme en tant que médecins, enseignantes et journalistes. Tebboune affirme aussi que grâce à leur engagement et sacrifice, les femmes ont contribué à la résistance contre les forces hostiles, consolidant ainsi le chemin tracé par les principes de la Révolution de Novembre.

L’Algérie nouvelle dépend de l’autonomisation des femmes, garantissant leurs droits et leur dignité, dans tous les aspects de la vie nationale.

Pour conclure, le président Tebboune dans son message rappelle que l’égalité est un acquis constitutionnel qui doit être respecté à tous les niveaux de la société, sans discrimination ni exclusion. Les femmes d’aujourd’hui sont les bâtisseuses de l’Algérie de demain, dans les villes et les campagnes, occupant des postes variés et démontrant leur valeur.