Journée internationale de la recherche clinique : entretien avec la Dr Boukrif de Novo Nordisk Algérie

À l’occasion de la Journée internationale de la recherche clinique, nous avons rencontré la Dr Sabrina Boukrif, directrice médicale chez Novo Nordisk Algérie. Au cours de cet entretien, elle revient sur son parcours, partage sa vision du rôle de la recherche clinique dans l’évolution de la médecine moderne et évoque les défis liés à la prise en charge des maladies chroniques. Entre engagement scientifique et dimension humaine, elle livre également ce qui nourrit sa motivation au quotidien dans un domaine en constante évolution.

Dr. Boukrif, avant de parler de notre sujet d’aujourd’hui, à savoir la « Journée internationale de la recherche clinique », pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et nous dire ce qui vous inspire le plus dans votre rôle de directrice médicale ?

Je vous remercie de l’intérêt accordé à ce sujet. Je suis Sabrina Boukrif, épouse Hameg, maman, titulaire d’un doctorat en médecine de la Faculté de Médecine d’Alger, et depuis 5 ans directrice médicale chez Novo Nordisk Algérie, où je travaille aux côtés de nombreuses équipes, passionnées et engagées dans l’amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, telles que le diabète, l’obésité ou encore certaines maladies rares.

Mon parcours professionnel a commencé dans la médecine d’urgence, un environnement exigeant où chaque instant revêt une importance capitale, et où l’écoute attentive ainsi que la compréhension des besoins des patients sont essentielles. En 2006, j’ai entrepris une transition vers l’industrie pharmaceutique, occupant le poste de déléguée à l’information médicale. Au fil de deux décennies au sein d’entreprises multinationales et aux côtés d’équipes engagées, j’ai acquis une expertise en affaires médicales, en essais cliniques et en affaires réglementaires.

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Aujourd’hui, mon rôle consiste à soutenir le développement et la mise en œuvre de solutions thérapeutiques innovantes, en veillant à ce qu’elles répondent véritablement aux besoins des patients et des professionnels de santé en Algérie.

Ce qui m’inspire profondément dans mon travail, c’est avant tout l’impact concret que nous pouvons avoir en tant que personnes, en tant qu’entreprise et en tant qu’employés de Novo Nordisk, sur la vie des patients. Car derrière chaque avancée, chaque projet, chaque étude clinique, il y a des personnes, des histoires captivantes et des parcours singuliers.

Ce 20 mai, nous célébrons la Journée internationale des essais cliniques (ou la recherche clinique). Pourquoi cette journée est-elle importante ?

La Journée internationale des essais cliniques, également appelée Journée internationale de la recherche clinique, est célébrée à travers le monde pour reconnaître le rôle essentiel de la recherche clinique dans l’amélioration des traitements et la prise en charge des patients.

Cette date fait référence à l’expérience historique menée le 20 mai 1747 par le médecin écossais James Lind, considéré comme l’un des pionniers des essais cliniques modernes. À bord d’un navire de la Royal Navy, il réalisa une étude comparative sur des marins atteints de scorbut, démontrant l’efficacité des agrumes et posant ainsi les bases de la médecine fondée sur les preuves.

La Journée internationale des essais cliniques est également un moment clé pour saluer les avancées médicales et l’amélioration de la vie des patients, tout en rendant hommage à toutes les personnes qui contribuent à ces progrès possibles et tangibles : patients, professionnels de la santé et chercheurs.

Chez Novo Nordisk, nous reconnaissons que les essais cliniques jouent un rôle fondamental en assurant la transition entre la recherche scientifique et l’amélioration tangible de la santé des patients.

Concrètement, qu’apportent les essais cliniques aux patients et aux professionnels de la santé en Algérie ?

Les essais cliniques apportent avant tout un accès à l’innovation. Ils permettent à des patients de bénéficier de nouvelles options thérapeutiques dans un cadre réglementaire rigoureux, sécurisé et conforme aux normes internationales.

Les essais cliniques jouent également un rôle clé dans le renforcement des compétences médicales. La participation de nos médecins et de nos équipes de santé à des programmes de recherche internationaux favorise le développement de leurs compétences et permet d’harmoniser leurs pratiques avec les normes les plus élevées du secteur.

En Algérie, l’impact est déjà significatif. Depuis 2008, 17 essais cliniques interventionnels et plus de 13 études observationnelles ont été menés par Novo Nordisk Algérie, impliquant plus de 7 600 patients et plus de 200 professionnels de la santé à travers une trentaine de structures hospitalières, dans plusieurs wilayas du pays, à savoir : Sidi Bel Abbès, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba, Oran, Constantine, et Alger.

Ces initiatives illustrent parfaitement l’objectif des essais cliniques : générer des données fiables, tout en apportant un bénéfice réel aux patients algériens.

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Quel est le rôle spécifique de Novo Nordisk Algérie dans le développement de la recherche clinique, et en quoi votre approche se distingue-t-elle ?

Chez Novo Nordisk Algérie, nous sommes convaincus que les essais cliniques ne sont pas seulement une étape scientifique, ce sont avant tout des opportunités concrètes pour les patients algériens, car pour nous « le patient doit être au cœur de chaque essai clinique ».

Depuis 2008, nous avons eu la chance d’accompagner cette dynamique en contribuant à la réalisation de nombreuses études cliniques en Algérie, dans des domaines aussi critiques que le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires ou encore l’hémophilie.

Grâce à nos essais cliniques, nous contribuons au développement et à l’évaluation de traitements innovants susceptibles de transformer la prise en charge de ces pathologies.

Ce qui distingue notre approche, c’est que nous contribuons à inscrire l’Algérie dans une dynamique globale. Certains essais menés localement ont contribué à l’enregistrement de médicaments innovants en Algérie et à l’international (États-Unis, Europe…), ce qui démontre que l’Algérie participe pleinement et concrètement aux avancées médicales mondiales.

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Quel message souhaitez-vous adresser aujourd’hui à l’Algérie à l’occasion de cette journée, et quelle est votre ambition pour l’avenir ?

Chez Novo Nordisk Algérie, nous restons pleinement engagés à soutenir le développement d’un environnement de recherche clinique en Algérie, fondé sur des principes éthiques et une organisation structurée, avec pour but de créer une réelle valeur pour les patients algériens.

D’ailleurs, à cette occasion, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les autorités sanitaires algériennes. Leur engagement et leur collaboration étroite rendent possible la réalisation de ces essais cliniques dans notre pays.

Nous sommes convaincus que chaque essai clinique représente une étape vers une prise en charge améliorée et un avenir plus prometteur pour les patients algériens. Notre ambition est de permettre à plus de patients algériens d’accéder à l’innovation, tout en accompagnant le développement des compétences des professionnels de santé.

Pour conclure, on peut dire qu’au fond, les essais cliniques représentent avant tout une aventure humaine, ce sont des patients qui espèrent, des médecins qui s’engagent, et des équipes qui travaillent ensemble pour faire avancer la science en général et la