Journée de solidarité avec le peuple palestinien : Tebboune adresse une lettre

Le monde célèbre demain, le mardi 29 novembre 2022, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, une occasion pour réaffirmer le soutien à ce peuple opprimé dans sa lutte légitime pour le recouvrement de sa liberté et l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale, dans un contexte marqué par une escalade dangereuse des agressions sionistes dans les territoires occupés.

A cette occasion, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une lettre dans laquelle il affirme la ferme position de l’Algérie à l’appui de la Palestine dans sa lutte pour restaurer ses droits usurpés, qui sont garantis par la légitimité internationale.

Il continue en affirmant aussi que « La commémoration de cette journée est une affirmation explicite des droits inaliénables du peuple palestinien à établir son État indépendant avec El Qods pour capitale. »

Tebboune souligne le fait que la solidarité avec la Palestine doit aller au-delà de la prononciation de discours

Le chef de l’Etat, ajoute que le processus de solidarité avec le peuple palestinien ne se limite pas à prononcer des discours, mais consiste plutôt à travailler sur des plans efficaces qui conduisent à la réalisation d’une solution finale qui leur permet de vivre dans la dignité avec une pleine souveraineté sur leur terre.

De plus Tebboune souligne l’engagement qui a été mis en place pour que la question palestinienne soit une question centrale à la lumière de la situation internationale actuelle et ce lors du récent sommet arabe, qui a eu lieu à Alger les 1er et 2 novembre du mois en cours.

En outre, Abdelmadjid Tebboune met aussi en avant que la « Déclaration d’Algérie » vise à jeter les bases d’un véritable terrain qui met fin à la division et conduit au rassemblement autour de revendications unifiées qui conduisent à l’équité envers le peuple palestinien et à la restauration de sa liberté et de sa souveraineté qui lui ont été volées depuis des décennies.