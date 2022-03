Journée de la femme 2022 : le beau geste du métro d’Alger

À la veille de la journée internationale des droits des femmes ; la société d’exploitation du métro d’Alger Métro El Djazair vient d’annoncer un beau geste aux femmes algériennes.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 7 mars ; le métro d’Alger a annoncé que la journée du 8 mars 2022 sera marquée par une utilisation gratuite du métro de la capitale pour toutes les femmes.

« À l’occasion de la journée Internationale des Droits des Femmes, Métro El Djazaïr informe son aimable clientèle que le transport par Métro est gratuit pour toutes les femmes pendant la journée du 08 Mars 2022. Bonne fête à toutes les femmes », lit-on dans le communiqué.

Tebboune rend hommage aux femmes algériennes

Dans son message adressé aujourd’hui aux femmes algériennes, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la Constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités.

« L’Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020, le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l’espace public et dans les espaces professionnel et privé », a-t-il souligné.

« Il s’agit d’un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l’occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l’Etat », a ajouté le chef de l’Etat.