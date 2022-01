Journalistes agressés au Cameroun: l’Ambassadeur revient sur l’affaire

L’affaire de l’agression des trois journalistes algériens, envoyés spéciaux au Cameroun pour couvrir la Coupe d’Afrique des Nations et les matchs des Verts, suscite toujours polémique.

Aujourd’hui à Douala, l’Ambassadeur d’Algérie au Cameroun, Boumediene Mahi, a déclaré, lors d’une conférence de presse au Cameroun, qu’il ne voulait pas utiliser le nom de l’Algérie pour frapper un pays frère comme le Cameroun à la suite de ladite agression, où il a confirmé que ses services étaient en contact permanent avec les autorités camerounaises afin d’identifier les personnes impliquées dans ce crime.

Le responsable a expliqué que dès qu’ils ont été informés de ladite affaire, l’ambassade a contacté les autorités camerounaises, notant que le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra avait reçu des assurances des autorités camerounaises de protéger les Algériens sur son territoire.

Le maire de Douala fait l’éloge de l’Algérie

Par ailleurs, le maire de Douala n’a pas manqué de parler de la place de l’Algérie dans le football africain et de sa contribution à l’organisation de la CAN 2021 dans son temps précis : « la voix de l’Algérie est très audible et a un fort impact ».

« Nous apprécions le soutien de l’Algérie pour nous, dans l’organisation de la CAN à temps, et nous espérons rendre ce grand service, » a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le responsable camerounais a ajouté à ce propos : « le choix de l’équipe algérienne de rester à Douala est l’occasion pour nous de remercier à nouveau l’Algérie ».